Pekári: Nedostatok pracovníkov sa premietne do zvýšených cien výrobkov

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta zrušenie zvýhodnených predčasných odchodov do dôchodku. Odliv pracovníkov a akútny nedostatok pracovnej sily spôsobuje podľa SZPCC významné zvýšenie personálnych nákladov pekárov, cukrárov a cestovinárov, čo sa prejaví aj v odbytových cenách. V pondelok o tom informoval predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.



"Nepremyslené zvýhodnené odchody do predčasného dôchodku z dielne Hegerovej vlády pripravili doteraz pracovný trh na Slovensku o viac ako 60.000 pracovníkov. V mnohých prípadoch išlo o ľudí s mnohoročnými skúsenosťami a vysokou odbornosťou. Tento najväčší výpadok v histórii slovenského pracovného trhu nie je možné nahradiť a premietne sa do zvýšených cien pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych výrobkov," uviedol Lapšanský.



Zväz pripomenul, že ku koncu minulého roka bolo evidovaných takmer 47.000 žiadostí o predčasný dôchodok a ďalšie tisícky pribudli v tomto roku. Upozornili, že priemerný ročný počet žiadateľov o túto dávku sa v minulosti pohyboval okolo 14.000 ľudí. Rok 2023 však priniesol trojnásobný počet žiadostí o predčasný dôchodok, čo podľa SZPCC významne poškodilo produkčné kapacity výrobcov chleba, pečiva či koláčov.



Viaceré pekárske prevádzky pritom bojujú s vysokou fluktuáciou zamestnancov a na stabilizáciu personálu často nestačí ani zvyšovanie miezd.



Lapšanský pripomenul, že v tomto odvetví pracuje viac ako 12.000 zamestnancov po celom Slovensku a tvoria vyše tretinu slovenského potravinárstva. Mechanizmus náhrady pracovnej sily v tomto odvetví zatiaľ podľa neho neexistuje.



"Zvýšenie automatizácie je najmä v sektore potravinárstva s investičným dlhom presahujúcim miliardu eur dlhodobým procesom. Pekári, cukrári a cestovinári tak budú musieť zvýšené náklady na pracovnú silu premietnuť do odbytových cien. Či sa to prejaví na cenách pultových, bude záležať od obchodníkov, ktorí predajné ceny v obchodoch určujú," zdôraznil Lapšanský.



Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament v apríli, sa dotkla aj odchodov do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Podmienka 40 odpracovaných rokov na získanie nároku na predčasný dôchodok bude po novom naviazaná na zmenu strednej dĺžky života, a to rovnakým spôsobom ako v prípade všeobecného dôchodkového veku. Vek nároku na predčasný starobný dôchodok sa tak bude postupne zvyšovať.