Pekári: Obchodné reťazce zvýšili za prvý štvrťrok dovoz pečiva o 7 %

Bratislava 30. júna (TASR) - Zahraničné obchodné reťazce zvýšili za prvé tri mesiace tohto roka dovoz pečiva na Slovensko o 7 %. Napriek upozorneniam pekárov, že sa v roku 2024 doviezlo na Slovensko 55.000 ton chleba a pečiva za 196 miliónov eur, štát nekoná, uviedol v pondelok Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



„Začiatkom roka sme upozornili na obrovské dovozy pekárskych výrobkov cez pol Európy. Slováci tak konzumujú chlieb, sladké či slané pečivo dovezené z Belgicka, Nemecka či Poľska, ktoré by domáci pekári vedeli bez problémov v kvalite a cene vyrobiť doma,“ uviedol predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský. Dodal, že štát na jednej strane neustále zvyšuje dane, ale peniaze, ktoré by mohli zostávať na Slovensku, necháva odtekať do zahraničia.



Zväz v polovici januára informoval, že obchodné reťazce doviezli v minulom roku na Slovensko 5500 kamiónov pekárskych výrobkov z Belgicka, Nemecka a Poľska. Vyše 55.000 ton nákladu tým zanecháva nielen výraznú uhlíkovú stopu, ale Slovensku tým obchodníci zvyšujú obchodné saldo v obchode s potravinami o 196 miliónov eur. Dovezené výrobky by pritom vedeli vyrobiť a dodať domáci pekári v porovnateľnej kvalite i cene a pridaná hodnota by sa vytvárala na Slovensku.



V prvej polovici júna zväz listom oslovil predsedov všetkých relevantných politických strán a hnutí a zástupcovia SZPCC absolvovali už aj prvé stretnutia. Kroky v prospech Slovenska je podľa Lapšanského možné robiť aj nefinančnými opatreniami. Úpravou legislatívy je možné situáciu v potravinárstve výrazne zlepšiť a príjmy pre štát zvýšiť bez toho, aby sa zvyšovali dane ľuďom či firmám. „Ak chce štát konsolidovať, vyzývame ho, aby využil aj tieto možnosti. Ťažoba, ktorú priniesli posledné konsolidačné opatrenia na pekárov, cukrárov a cestovinárov sú totiž obrovské,“ zakončil.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov i cestovín obyvateľov Slovenska a zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.