Pekári ocenili piatich ľudí za pomoc počas oboch vĺn pandémie

Valča 3. septembra (TASR) – Mimoriadne ocenenia Poctivý obchod udelil Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vo štvrtok (2. 9.) v turčianskej obci Valča piatim ľuďom. Podľa výkonného riaditeľa SZPCC Milana Lapšanského ho udelili za obrovskú pomoc, nasadenie pri zabezpečovaní testovania, očkovania či v boji za férové podmienky reťazcov voči výrobcom potravín.



"Štát počas pandémie zlyhal. Pekárom nielenže nepomohol, ale dokonca ich vylúčil z protipandemických pomocí. Vyjadrenia jeho predstaviteľov, že to napraví, stále nie sú realitou. A to napriek tomu, že práve v našom sektore pracuje až tretina zamestnancov v potravinárstve. Na Slovensku sú však ľudia, ktorí nám dokázali pomôcť. Vďaka ich ochote a nasadeniu sme dokázali zabezpečiť plynulú výrobu chleba a pečiva pre ľudí na Slovensku," povedal Lapšanský.



Doplnil, že ocenenie udelili lekárovi Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Renému Hakovi, vďaka ktorému sa podarilo pekárom v regióne Košíc v mimoriadne krátkom čase zabezpečiť očkovanie zamestnancov. "Ďalej starostke mestskej časti Košice-Nad jazerom Lenke Kovačevičovej, ktorá významným spôsobom pomáhala pekárom počas celej pandémie, predovšetkým počas obdobia povinného testovania obyvateľstva. Pekári vyznamenali verejného zdravotníka odboru nemocničnej hygieny a epidemiológie z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Radoslava Rusnáka, ktorý intenzívne pomáhal pri rýchlom a bezproblémovom zabezpečovaní a vyhodnocovaní PCR testov," uviedol výkonný riaditeľ SZPCC.



Za mimoriadny prínos ocenili vedúcu laboratória Združenej tkanivovej banky z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Zuzanu Váczy, ktorá proaktívne pomáhala pri urgentnom vyhodnocovaní a odosielaní výsledkov testov. Riaditeľku Potravinárskej komory Slovenska Janu Venhartovú ocenili za aktívnu spoluprácu so SZPCC pri boji s pandémiou aj presadzovaní férových podmienok pre slovenských výrobcov potravín, dodal Lapšanský.



"Očakávame, že vláda SR ešte pred začiatkom tretej vlny pandémie predstaví, ako podporí plynulú produkciu potravín v prípade, že dôjde k obmedzeniu dodávok surovín zo zahraničia. A zabezpečí systém rýchlych testov pre zamestnancov v potravinárskej výrobe tak, aby boli dodávky obyvateľom krajiny zabezpečené čo najplynulejšie. Jeseň sa blíži, zatiaľ však zodpovední nič odbornej verejnosti nepredstavili," zdôraznil Lapšanský.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. "Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby pečiva i cukroviniek Slovákov i Sloveniek a zamestnávajú viac ako 12.000 pracovníkov," uzavrel Lapšanský.