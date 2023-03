Pekári odmietajú populistické predvolebné potravinové kampane

Bratislava 20. marca (TASR) – Členovia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) nebudú žiadnym spôsobom doplácať na snahu o vyššie zisky dodávateľov energií ani obchodných reťazcov. Zároveň verejne odmietajú akékoľvek predvolebné potravinové kampane založené na populistických návrhoch. Uviedol to predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský v súvislosti s piatkovou (17. 3.) dohodou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) a reťazcov na trojmesačnom zmrazení cien potravín.



"Pekári, cukrári a cestovinári zažili v roku 2022 vôbec najťažší rok od vzniku samostatnej SR. Štát nás nijako nepodporil a bol doslova slepý a hluchý. Sme však z dobrého cesta, a preto sme sa nevzdali a bojujeme za našich viac ako 12.200 zamestnancov a milióny slovenských spotrebiteľov ďalej. Nebudeme však akceptovať žiadne vysávanie našich rozpočtov špekulatívnymi praktikami dodávateľov energií, nenásytnými obchodnými reťazcami či populistickými návrhmi politikov," povedal Lapšanský.



Príkladom populistickej politickej aktivity je podľa neho aj akcia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana s obchodnými reťazcami. Agrorezort síce s nimi 17. marca uzavrel dohodu o zastropovaní pultových cien vybraných výrobkov (protiinflačná garancia) na dobu troch mesiacov, počas posledných dní pred podpisom dohody však pekári zaznamenali neodôvodnené zdraženie ich výrobkov na pultoch viacerých zahraničných reťazcov dosahujúce takmer 10 %.



Podčiarkol, že sa tak dialo dokonca aj len jeden deň pred piatkovou tlačovou konferenciou. Dokonca išlo vo viacerých sieťach o rovnaké zdraženie identického pekárskeho sortimentu, čo môže vytvárať podozrenie z kartelovej dohody a toto konanie by mal preveriť Protimonopolný úrad SR. Agrorezort tak zabezpečil dočasné zamrazenie zvýšených cien, ktorými si tesne pred uzavretím dohody zabezpečili reťazce ďalšie zvýšenie svojich ziskov.



Lapšanský zdôraznil, že sektor pekárov, cukrárov a cestovinárov po dvoch rokoch pandémie nemá žiadnu schopnosť absorbovať zvýšenie nákladov, a preto musí každý rast vstupov premietať do odbytových cien. Stovky členov zväzu preto veľmi pozorne sledujú aktivity poverenej vlády aj poslancov Národnej rady SR. V prípade, že dôjde k ďalšiemu zhoršeniu podnikateľského prostredia alebo neoprávnenému nátlaku na potravinárov, sú pripravení prehodnotiť štrajkovú pohotovosť, v ktorej sa stále nachádzajú.



Upozornil, že najbližšie zdražovanie spotrebiteľov pritom čaká už k 1. júlu, keď nadobudnú účinnosť zvýšené príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky. Až 80 % práce chlebového odvetvia sa totiž realizuje práve v tomto období.



"Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári upozorňujú spotrebiteľov, že ak sa ceny potravín stanú témou predvolebného boja a politici začnú voličom ťahať pod nos medové motúzy vo forme memoránd či populistických návrhov s dosahmi na náš sektor, nenecháme si to pre seba a budeme ukazovať verejnosti konkrétnych patrónov týchto opatrení. Veríme, že voliči sa radi dozvedia, komu poďakovať za drahší chlebík," dodal Lapšanský.