Pekári: Poslanci 21. júna rozhodnú, či základné potraviny zdražejú

Bratislava 20. júna (TASR) – V Národnej rade (NR) SR sa bude v stredu (21. 6.) hlasovať o návrhu na odpustenie zvýšených odvodov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky pre výrobcov potravín. Ak poslanci túto novelu neschvália, radikálne zvýšenie personálnych nákladov budú musieť spracovatelia premietnuť do odbytových cien. Upozornil Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



"V pekárskych prevádzkach tvorí práca v noci, cez víkendy a sviatky až 80 % práce zamestnancov. Náklady na prácu pritom tvoria v pekárskom sektore veľmi podstatnú časť. Súvisí to s tým, že spotrebitelia majú prirodzene radi čerstvý chlieb, ktorý sa miesi, kysne, pečie a rozváža na Slovensku primárne v noci a nad ránom. Ak sa zajtra nepodarí schváliť kompenzácie zvýšených príplatkov, bude to mať závažné dopady na rast našich nákladov. Keďže reťazce sa nechcú vzdať rekordných ziskov a znížiť pultové ceny, dopadlo by to aj na spotrebiteľov a týkalo by sa to všetkých čerstvých potravín, ktoré sa musia spracovávať aj v noci, cez víkendy či sviatky," vysvetlil Lapšanský.



Pripomenul, že poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý zabezpečuje odpustenie odvodov nad rámec minimálnej mzdy pre potravinársky sektor, prešiel počas májovej schôdze NR SR prvým čítaním. Navrhované opatrenie by podľa Lapšanského zmiernilo dosahy zvýšenia príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky aspoň do konca roku 2023.



"V prípade, že nedôjde k prijatiu tohto návrhu Národnou radou SR, sme pripravení komunikovať našim spotrebiteľom po prevádzkach na celom Slovensku, ktorí poslanci ako hlasovali. Je totiž našou povinnosťou vysvetľovať zákazníkom, že ceny nezvyšujú pekári, ale nesprávne nastavená legislatíva. Faktom totiž je, že až 52 % zvýšeného príplatku nepoputuje zamestnancom, ale obohatí štátnu kasu," dodal predseda predstavenstva SZPCC.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.