Pekári: Predaj nelegálnych zákuskov pripraví štát ročne o 12 mil. eur

Bratislava 13. mája (TASR) - Predaj nelegálnych zákuskov cez internet alebo sociálne siete pripraví štát ročne o 12 miliónov eur. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) je to nekalá konkurencia voči poctivým podnikateľom. Zväz tvrdí, že výrobcovia často používajú aj neschválené farbivá z Číny. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizoval SZPCC v priebehu rokov 2022 a 2023.



"Naši analytici takmer dva roky pracovali na tom, aby identifikovali jednotlivých podnikateľov, ktorí prevádzkujú činnosť v oblasti cukrárskej výroby načierno, v rozpore s platnou legislatívou. Analyzovali sme veľkosť ich objednávok i hodnotu dodávok tovarov ku konečnému spotrebiteľovi. Ročne tieto aktivity pripravia štát o zhruba 12 miliónov eur," povedal predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.



Upozornil, že nelegálne prevádzky neplatia odvody, dane, poistné a ostatné poplatky, na čo doplácajú poctiví cukrári a pekári. Takéto prevádzky podľa neho nedodržiavajú potravinárske a hygienické predpisy a keďže nie sú kontrolované, tak sa stávajú aj rizikom pre spotrebiteľov. Prieskum zväzu odhalil, že najčastejšie používali čierni predajcovia na narodeninové či detské torty lacné nelegálne farbivá z Číny, ktoré by hygienici na trhu EÚ nepovolili. Zväz preto podnikol kroky a požiadal štátne orgány, aby takíto predajcovia boli zaznamenávaní a preverovaní.



Okrem koláčov a sladkých dezertov sa podľa SZPCC na sociálnych sieťach nelegálne predávali aj obložené chlebíčky, jednohubky, mäsové špeciality či hotové jedlá. Kupujúci za tieto produkty často zaplatili oveľa vyššiu sumu ako od legálnych výrobcov potravín. Lapšanský spresnil, že tieto jedlá sú označené ako domáce, tradičné alebo poctivé, čím pôsobia dôveryhodne a ich predaj je tým jednoduchší.



Nelegálny predaj zákuskov sa podľa prieskumu objavil v každom regióne na Slovensku. Napríklad v Novom Meste nad Váhom je takmer 40 nelegálnych podnikateľov, ktorí predávajú zákusky a iné sladké špeciality. V Námestove je ich dokonca 60.