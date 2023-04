Pekári: Pri kúpe veľkonočných zákuskov pozor na nelegálnych predajcov

Bratislava 4. apríla (TASR) - Na Slovensku sa čoraz viac rozmáha čierny predaj zákuskov, koláčov a toriet, ktoré sa vyrábajú v neregistrovaných potravinárskych prevádzkach. Uviedol to predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský.



"Veľká noc je obdobím tradičných zákuskov a koláčov, ktoré na stoloch slovenských gazdiniek nemôžu chýbať a ani muži, šibači, si bez nich tieto sviatky nevedia predstaviť. Upozorňujeme však spotrebiteľov, aby zvýšili opatrnosť pri ich nákupe z neznámych zdrojov. Najmä na internete sa totiž čoraz viac rozširuje predaj týchto výrobkov vyrobených z neznámych surovín a v podmienkach, ktoré nikto nedokáže skontrolovať, keďže ide o nelegálne prevádzky. Štátne orgány ich nevedia zachytiť a neraz ohrozujú zdravie spotrebiteľov," spresnil Lapšanský.



Upozornil, že podľa zákona musí byť na Slovensku výrobca a predajca zákuskov, koláčov či toriet registrovaný ako potravinárska prevádzka, čím podlieha prísnym hygienickým pravidlám a kontrolujú ho štátne orgány. Vstupné suroviny aj výrobky má kontrolované a výhradne z legálnych zdrojov. Svoje produkty tiež pravidelne kontroluje na mikrobiologickú bezpečnosť v akreditovaných laboratóriách.



Naopak, nelegálne prevádzky podľa neho nekontroluje nikto. Nimi používané suroviny, často s cieľom rýchleho zisku, nespĺňajú ani minimálne štandardy či zdravotné kritériá. Používajú suroviny ako napríklad farbivá či prídavné látky z Ázie neschválené pre trh EÚ a nespĺňajúce európske kvalitatívne štandardy.



Spotrebitelia, ktorí si objednajú takéto výrobky, neraz cez internet, sa preto podľa Lapšanského vystavujú vážnym zdravotným rizikám od salmonely cez E. coli až po rôzne plesňové ochorenia. Tie spôsobujú hnačky, zvracania, ba dokonca trvalé následky napríklad pri použití ingrediencií obsahujúcich ťažké kovy. V extrémnych prípadoch dokonca môžu zapríčiniť smrť. Pri prípadnom poškodení zdravia nie je možné nelegálnu prevádzku brať na zodpovednosť.



"Registrované cukrárske prevádzky prechádzajú pravidelne dôslednými kontrolami štátnych orgánov a sú neustále pod ich drobnohľadom. Pozorne si vyberajú suroviny na výrobu zákuskov, koláčov a toriet. Zároveň dodržujú všetky hygienické postupy a normy, a aj preto sa možno niekedy zdajú ich výrobky drahšie. Treba si však uvedomiť, že odvádzajú dane, platia zamestnancov, dodržujú hygienické pravidlá a nemôžu si dovoliť svojich zákazníkov oklamať, pretože by im to okamžite zničilo ich živobytie. Spotrebitelia by mali preto venovať najmä pred sviatkami viac pozornosti tomu, odkiaľ zákusky a koláče na ich stoloch pochádzajú," dodal Lapšanský.



SZPCC má viac ako 520 členov, od SZČO až po stredné podniky vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.500 pracovníkov.