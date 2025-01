Pekári: Reťazce kŕmia Slovákov chlebom z druhého konca Európy

Bratislava 13. januára (TASR) - Viac ako 5500 kamiónov chleba a pečiva ročne dovezú z Belgicka, Nemecka či Poľska obchodné reťazce na Slovensko. Slovenskí spotrebitelia tak namiesto domáceho pečiva konzumujú bagety či sladké pečivo, ktoré precestovali "pol Európy". Domáce výrobné kapacity pekární by pritom hravo dokázali pokryť dopyt reťazcov na Slovensku. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



"Tým, že pečivo sa na pultoch reťazcov prioritne nepredáva priamo s označením krajiny pôvodu, slovenskí spotrebitelia neraz ani netušia, že konzumujú výrobky z Belgicka, Nemecka či Poľska. Slovenské pekárne by pritom hravo zvládli dovážaný objem, predstavujúci cez 55.000 ton produktov, vyrobiť a dodať slovenským spotrebiteľom," vysvetlil Lapšanský.



Obchodné reťazce pritom o dostatočných kapacitách pekární na Slovensku vedia. Napriek tomu až na výnimky odmietajú na Slovensku odoberať tieto produkty od slovenských výrobcov a opakovane uzatvárajú kontrakty s belgickými, nemeckými či poľskými pekárňami.



"Členovia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov zásobujú výrobkami vo vysokej kvalite reťazce aj v iných krajinách, ktoré sú obratovo väčšie ako všetky slovenské reťazce dohromady, čiže dokážu pokryť väčšinu dopytu reťazcov pôsobiacich na Slovensku. Efektívnosť výroby zároveň umožňuje našim pekárom predávať ich za konkurenčné a vzhľadom na logistické náklady zo západnej Európy dokonca výhodnejšie ceny. Reťazce odmietaním slovenskej produkcie nepochopiteľne spôsobujú nielen zvyšovanie salda zahraničného obchodu s potravinami, ale produkujú aj obrovské množstvá emisií CO2 úplne zbytočne. Vo svojich zelených správach to akosi zabúdajú uvádzať," podčiarkol Lapšanský.



SZPCC bude preto túto tému komunikovať s predstaviteľmi štátu s cieľom jasného označenia pôvodu výrobkov na pultoch. Je nutné, aby bol spotrebiteľ priamo v predajniach informovaný, v ktorej krajine bol pekársky výrobok vyrobený a koľko tisíc kilometrov precestoval.



Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.