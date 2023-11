Pekári: Obchody praktizujú lokálny patriotizmus len na domácich trhoch

Mníchov/Bratislava 3. novembra (TASR) - Zahraničné obchodné reťazce sa na Slovensku správajú k pekárom, cukrárom a cestovinárom úplne inak ako v domácich krajinách. Vyplýva to z rokovania zväzov pekárov z Nemecka, Francúzska, Švédska, Česka, Rumunska, Maďarska a Slovenska, ktoré sa uskutočnilo na konferencii Medzinárodnej únie pekárov a cukrárov (UIBC). Jej účastníkom boli aj predstavitelia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



"Informácie od predstaviteľov pekárskych zväzov západnej Európy a najmä z Nemecka ukazujú, že obchodné reťazce v domácich krajinách spolupracujú s výrobcami potravín na neporovnateľne lepšej úrovni. Nezneužívajú svoje dominantné trhové postavenie, rokovania o obchodných podmienkach sú slušné, výrobcov potravín netlačia do cien na hrane výrobných nákladov a realizujú aj dlhodobé, niekoľkoročné kontinuálne spolupráce s cieľom podporiť lokálnu produkciu potravín. To sú na Slovensku nevídané veci. Na pultoch v Nemecku aj vďaka tomu môžu spotrebitelia naraziť na nižšie ceny ako na Slovensku. Tento 'patriotizmus' reťazcov v domovských krajinách však nadnárodné siete neprenášajú na Slovensko," povedal predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.



V rámci UIBC podľa neho pekári diskutovali aj o situácii v cenách energií, ktorá je pre pekárov ako mimoriadne energeticky náročné odvetvie veľmi zložitá v celej Európe. Komplikácie pre výrobcov pečiva, koláčov a zákuskov aj cestovín spôsobujú aj extrémne nestabilné ceny surovín, čo komplikuje plánovanie výrobných nákladov. Predstavitelia pekárskych organizácií naprieč Európou pritom potvrdili, že nárast pultových cien ich výrobkov bol v roku 2022 a 2023 vyšší ako nárast odbytových cien výrobkov od pekárov, cukrárov a cestovinárov. Pultové ceny pre koncového zákazníka si stanovujú obchodné reťazce samostatne a dodávatelia na ich tvorbu nemajú žiadny vplyv.



"Ak v rámci EÚ pekári, cukrári, cestovinári s obchodnými reťazcami fungujú na spoločnom trhu očakávame, že by sa nadnárodné siete mali správať rovnako férovo a udržateľne. Na Slovensku je to, žiaľ, inak, čo dokazujú zážitky z obchodných rokovaní väčšiny slovenských potravinárov. Ak však môžu nadnárodné siete udržateľne fungovať v západnej Európe, pýtame sa, prečo tak nefungujú na Slovensku? Sú západoeurópski manažéri iní ako slovenskí? Spôsobujú nerovné až koristnícke podmienky zámerne lokálni manažéri obchodných reťazcov naháňajúci iba vlastné koncoročné odmeny za dosiahnuté zisky? Je v tejto oblasti potrebná regulácia štátu? Veríme, že aj touto otázkou sa bude vedenie agrorezortu zaoberať," zdôraznil Lapšanský.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.