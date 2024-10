Pekári sa pripravujú na drahé Vianoce, keďže ceny masla prudko stúpajú

Paríž 19. októbra (TASR) - Ceny masla v uplynulých mesiacoch raketovo vzrástli a v Európe dosahujú rekordné maximá. To je zlá správa pre pekárov a cukrárov, ktorí sa pripravujú na vianočné sviatky a už čelia vysokým nákladom na čokoládu a cukor. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Silný dopyt po masle, obmedzené zásoby a preferencie spracovateľov mlieka, ktorí uprednostňujú výrobu ziskovejších produktov, ako je syr, spôsobili prudký nárast cien masla, uviedli analytici.



Ceny masla v Európe do konca septembra vzrástli medziročne o viac ako 80 % na vyše 8000 eur za metrickú tonu, ukázali údaje Európskej komisie.



Maslo zdraželo aj v Austrálii a na Novom Zélande, ale v septembri jeho ceny klesli z letných maxím.



Zatiaľ čo veľké potravinárske spoločnosti sa pripravili a vytvorili si značnú časť zásob masla pred začatím výroby vianočných koláčov, vplyv zdraženia na malých výrobcov bude veľký a prinúti ich dvihnúť ceny.



Produkcia mlieka v minulom roku klesla vo väčšine častí sveta vrátane Európy, USA aj Nového Zélandu, najväčšieho svetového vývozcu mlieka a masla, keďže nízke ceny a vysoké náklady na krmivo odradili mnohých farmárov.



V tomto roku globálna produkcia mlieka mierne vzrástla, ale zaostala za rastúcim dopytom. To prinútilo výrobcov uprednostňovať produkciu najkonkurencieschopnejších výrobkov, ako je syr namiesto masla, uviedol analytik Rabobank Michael Harvey.



Európske ceny masla do istej miery podporili aj obavy z ďalšieho poklesu dodávok mlieka v dôsledku šírenia chorôb u dojníc v západnej Európe, pripomenuli analytici.



Ceny masla by sa mali znížiť z rekordných výšok, keďže výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov zvyšujú produkciu, aby mohli profitovať z vysokých cien. Ale môže trvať niekoľko mesiacov, kým dôjde k výraznému poklesu aj produktov v obchodoch.