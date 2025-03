Pekári: SaS novelou živnostenského zákona ohrozuje spotrebiteľov

Bratislava 25. marca (TASR) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozorňuje na škody, ktoré môže spôsobiť návrh novely zákona o živnostenskom podnikaní z dielne opozičnej strany SaS. Zrušenie remeselných živností v oblastiach výroby chleba, pečiva, zákuskov, mliečnych a mäsových výrobkov ohrozuje slovenských konzumentov a úplne ničí bezpečnosť a vysoké renomé slovenských potravín. Uviedol to predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský. Návrh SaS kritizuje aj Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SZSM).



"Ak by mohol chlieb, pečivo, zákusky, mliečne či mäsové výrobky vyrábať ktokoľvek bez nevyhnutnej kvalifikácie a praxe, k spotrebiteľom by putovali zdravie ohrozujúce potraviny. Treba si pritom uvedomiť, že takéto potraviny by sa dostávali nielen k individuálnym spotrebiteľom, ale aj do zariadení verejného stravovania - od pôrodníc, škôlok, škôl, cez reštaurácie, nemocnice až po domovy dôchodcov. Takýto hazard so zdravím slovenských spotrebiteľov a prakticky zničenie jedného z najefektívnejších európskych systémov výroby bezpečných potravín považujeme za neakceptovateľný," spresnil Lapšanský.



Priblížil, že zákonodarcovia poslaneckým návrhom chcú zrušiť viaceré remeselné živnosti a spraviť z nich živnosti voľné. Týka sa to aj množstva živností v oblasti výroby potravín vrátane výroby pekárskych a cukrárskych výrobkov, ale napríklad i mäsovýroby, produkcie mliečnych výrobkov či piva. Túto problematiku pritom poslanci nekomunikovali s nikým z dotknutých ani so sektorovými zväzmi, ani s komorami združujúcimi potravinárov.



Poznamenal, že Slovensko má dlhodobo jednu z najvyšších bezpečností potravín v EÚ, čo potvrdila v minulosti aj Európska komisia. Potravinové škandály sa Slovensku nevyhýbajú náhodou, súvisí to s kombináciou požiadaviek na výrobcov potravín a ich kontrolou. Výroba potravín si vyžaduje nielen hygienické podmienky, ale najmä odborné znalosti a príslušnú prax, ktoré zabezpečia ich kvalitu, bezpečnosť a zdravotnú neškodnosť.



"Ani pán Marián Viskupič, ani pani Jana Bittó Cigániková, nemajú absolútne žiadnu kvalifikáciu v oblasti potravinárstva. Nerozumieme, prečo svoj návrh najprv nekomunikovali s odborníkmi z potravinárskeho sektora, sektorovými zväzmi či potravinárskymi komorami. Svojim nekompetentným návrhom pod zásterkou zjednodušenia živnostenského podnikania nielen ohrozujú zdravie spotrebiteľa, ale prakticky likvidujú slovenské potravinárstvo. Obrátili sme sa preto v pondelok na poslancov Národnej rady SR listom, aby túto nebezpečnú legislatívu odmietli. Žiadny zákonodarca, ktorému záleží na zdraví spotrebiteľa by takýto návrh nikdy nepodporil," dodal Lapšanský.



Aj SZSM ako profesijná organizácia zásadne nesúhlasí so zaradením mäsiarstva medzi voľné živnosti. "Takáto zmena v zákone by vplyvom neznalosti a neodbornej manipulácie pri spracovaní mäsa a mäsových výrobkov mohla mať negatívne následky na zdravie spotrebiteľov. Mäsiarstvo je vysoko odborná profesia, ktorá zahŕňa širokú škálu vysoko odborných činností od usmrcovania domácich kopytníkov, cez spracovanie ich mäsa až po výrobu mäsových výrobkov, preto jej zaradenie medzi remeselné činnosti má svoje opodstatnenie," podčiarkla výkonná riaditeľka SZSM Eva Forrai.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.