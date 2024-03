Lapšanský: Chybnou politikou dostal štát pekárov do kritickej situácie

Bratislava 6. marca (TASR) - Bývalý minister práce Milan Krajniak spôsobil zavedením možnosti odchodu do predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch mimoriadnu situáciu. Ľudí na trhu je nedostatok a fluktuácia novoprijatých zamestnancov je obrovská. Náklady neuváženej a neodkonzultovanej zmeny legislatívy sa tak odzrkadlia na odbytových cenách chleba a ďalších pečivárskych výrobkoch. Uviedol to predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský.



"Informácie od našich členov sú viac ako znepokojivé. Prevádzky nie sú schopné nájsť zamestnancov, fluktuácia novoprijatých je obrovská. Jedna z prevádzok napríklad prijala v minulom roku 197 ľudí, avšak 196 prevádzku opustilo. Iný podnik prijal a zároveň prišiel o 90 ľudí. A to napriek tomu, že podniky mzdy zvyšovali. Náklady na zaučenie nových zamestnancov, zdravotné prehliadky a školenia sú pritom značné. Je možné predpokladať, že to všetko sa zrejme odzrkadlí v odbytových cenách. Takto to dopadne, keď sa robia populistické rozhodnutia nekompetentnými politikmi," spresnil Lapšanský.



Pripomenul, že zmenu zákona o odchode do predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch zrealizovala na jeseň roku 2022 vláda Eduarda Hegera na návrh Krajniaka. O tejto úprave s pekármi nediskutovala napriek tomu, že sú súčasťou kritickej infraštruktúry i subjektami hospodárskej mobilizácie. Problémy však nehlásia len potravinári, ale aj ďalší členovia kritickej infraštruktúry, ktorými sú distribútori energií. Bez plynu a elektrickej energie pritom pekárne nebudú schopné produkovať výrobky.



"Situácia sa, žiaľ, nestabilizovala ani po opadnutí chrípkovej sezóny. Potenciálni pracovníci na trhu chýbajú a jednoducho ich nie je kým nahradiť. Viaceré prevádzky preto upravovali zmennosti a dokonca odmietajú nové objednávky. To všetko znižuje konkurencieschopnosť slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, pretože bez ľudí nie je možné potraviny vyrábať. Očakávame, že aktuálna vláda túto situáciu, za ktorú sú zodpovední jej predchodcovia, napraví. Pekári nechcú zvyšovať odbytové ceny, ale náklady, ktoré nesprávne rozhodnutia Hegerovej vlády spôsobili, iné možnosti nedávajú. O cenách našich výrobkoch priamo na pultoch predajní však v konečnom dôsledku rozhodnú obchodné reťazce," zdôraznil Lapšanský.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.