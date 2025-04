Pekári: Transakčná daň zvýši ceny slovenských výrobkov

Bratislava 3. apríla (TASR) - Zavedenie transakčnej dane znevýhodní pekárov, ktorí produkujú z domácich surovín. Na každej úrovni od poľa až po predajný pult totiž musia platiť transakčnú daň, ktorú dovozcovia tovaru zo zahraničia zaplatia len raz. Popri neustálom zvyšovaní daní, odvodov a miezd tak nebudú schopní udržať aktuálne odbytové ceny. Vo štvrtok na to upozornil predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský.



„Rozumieme potrebe konsolidácie štátneho rozpočtu, treba však jasne povedať, že transakčná daň najtvrdšie dopadne na tých výrobcov potravín, ktorí používajú domáce suroviny a domáce spracovateľské kapacity,“ upozornil Lapšanský. Nová daň tak podľa neho výrazne zvýhodní zahraničné dovozy, ktoré rastú už niekoľko rokov a zásadným spôsobom oslabujú domácich výrobcov potravín.



Daň podľa šéfa zväzu najviac zasiahne malé a stredne veľké prevádzky pekárov a cukrárov, ktoré nevedia využiť úspory z rozsahu a nevedia znížiť počet transakcií. Keďže majú objemy transakcií nízke, zakaždým budú musieť zaplatiť túto novú daň v plnej výške.



Lapšanský zdôraznil, že slovenskí výrobcovia potravín pritom aktuálne nedisponujú žiadnymi štátnymi podporami. Na rozdiel od poľnohospodárov tak nedokážu kompenzovať rastúce náklady práce, surovín či daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré je na Slovensku najvyššie v Európskej únii. Práve sektor výroby chleba, pečiva, koláčov a cestovín je najväčším z hľadiska počtu prevádzok v krajine a zamestnáva viac ako tretinu ľudí pracujúcich v potravinárstve.



Ďalším negatívnym dosahom bude zvýšenie daní z príjmov právnických osôb v roku 2025, čo podľa šéfa zväzu pekárov významne zníži možnosti investícií do ďalšieho rozvoja alebo znižovania nákladov.



„Pre slovenských výrobcov chleba, pečiva, zákuskov a cestovín bude veľmi zložité udržať súčasnú cenovú úroveň bez zásadného vplyvu na ich hospodárenie. Na jednej strane štátu platíme čoraz viac, na druhej strane podpory pre výrobcov sa skončili minulý rok. Náš sektor ledva ustál zvýšenie príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky. Neviem si predstaviť, ako by boli schopní naši výrobcovia nepremietnuť nárast nákladov do odbytových cien,“ dodal Lapšanský.



Pokiaľ štát výrobcov nepodporí, výroba potravín začne na Slovensku upadať. Treba si podľa Lapšanského uvedomiť, že o tom, aký sortiment bude na slovenských pultoch, rozhodujú len a len obchodné reťazce. „Ak sa štát nespamätá, spotrebitelia na nich už v budúcnosti slovenské potraviny vysokej kvality nenájdu,“ podčiarkol Lapšanský.