Pekári upozorňujú, že bez plynu nedokážu upiecť žiadne výrobky

Bratislava 16. mája (TASR) – Bez dostatku plynu nedokážu pekári upiecť žiadne výrobky. Upozorňuje na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Takmer 100 % pekární na Slovensku je totiž úplne odkázaných na plyn, ktorý využívajú na tvorbu tepla pri produkcii pekárskych a cestovinárskych výrobkov.



"V aktuálnej diskusii o potrebe diverzifikácie dodávateľov plynu či náhrade plynu za iné energetické médium sa hovorí na Slovensku predovšetkým v súvislosti s ťažkým priemyslom. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov však chce verejnosť i politikov upozorniť, že bez dostatku plynu nebude fungovať ani potravinárstvo. Bez tepla vyrábaného z plynu nie sme schopní zabezpečiť výrobu chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov či cestovín. Jednoducho povedané, bez plynu na produkciu potravín zabudnime,“ vyhlásil predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.



Pripomína, že takmer 100 % pekárskych pecí na Slovensku poháňa plyn. Súvisí to s tým, že Slovensko je druhou najplynofikovanejšou krajinou Európskej únie (EÚ) a štát od vzniku samostatného Slovenska investoval do vybudovania rozvodných sietí plynu vo všetkých regiónoch miliardy eur. Aj potravinárske prevádzky preto využívajú technológie na zemný plyn.



"Zabezpečenie výroby dostatočného množstva potravín by mala byť, špeciálne v dobe vojny, jedna zo strategických priorít štátu. V diskusii o dostatku plynu je preto nevyhnutné oslovovať aj potravinárov a vnímať ich pripomienky," zdôraznil šéf zväzu.



Štát má podľa neho dve cesty, ako dosiahnuť plynulú výrobu potravín aj v čase krízy. "Buď zabezpečí dostatok plynu, alebo musí rýchlo a významne podporiť prechod slovenského potravinárstva na iné zdroje energií. Ak sa tak však rozhodne, či už v rámci podpory cez projekt RePowerEU alebo cez štátnu podporu, musí tak spraviť čo najskôr. Z hľadiska výmeny technológií totiž treba rátať s niekoľkými rokmi," dodal Lapšanský.