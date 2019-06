Pekári v strednej a východnej Európe hovoria o kolabujúcom stave

Pekári zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Chorvátska a Rumunska preto diskutovali spoločne so zástupcami Medzinárodnej pekárenskej organizácie (UIBC) o problémoch čerpania eurofondov.

Bratislava 10. júna (TASR) – Pekári v strednej a východnej Európe (SVE) hovoria o kolabujúcom stave ich sektora. Na medzinárodnom samite, ktorý zástupcovia pekárenských firiem absolvovali vo Veľkých Pavloviciach a Pardubiciach v uplynulých dňoch, sa zhodli na tom, že aktuálny ekonomický stav odvetvia a samotných spoločností je dlhodobo neudržateľný.



"Všetky zúčastnené organizácie uvádzajú rovnaké problémy, ktoré sťahujú pekárenský sektor do straty. Týmito problémami sú nekalé obchodné praktiky, a to najmä neprimeraný tlak na nízke ceny zo strany silných hráčov v maloobchode, ale taktiež nárast spotreby mrazených produktov na úkor čerstvého pečiva, veľmi nízke mzdy, chýbajúce financie na investície a neatraktivita odvetvia pre mladých ľudí," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



Pekári zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Chorvátska a Rumunska preto diskutovali spoločne so zástupcami Medzinárodnej pekárenskej organizácie (UIBC) o problémoch, náprave či o možnostiach čerpania európskych dotácií na podporu odvetvia.



Zároveň sa zhodli, že jedným z kľúčových faktorov na zastavenie zneužívania dominantného postavenia hráčov v maloobchode je pre vybrané pekárenské produkty určenie ich priemernej výšky ekonomicky oprávnených nákladov. Tie majú udávať priemerné náklady na výrobu, pod ktoré sa výrobky nesmú predávať.



Pozitívnym príkladom je v tomto smere Slovensko. Od mája 2019 totiž platí novela zákona o nekalých praktikách v obchode. Tá určuje viac ako 40 neférových praktík, kam patrí aj predaj pod ekonomicky oprávnené náklady. Tento zákon sa považuje za najprogresívnejší v rámci európskych krajín.



"Novela môže slúžiť ako inšpirácia pre ostatné krajiny. Maďari vlani rozsiahlou analýzou zistili, že tri zo štyroch základných pekárenských výrobkov dodávajú maloobchodníkom s výraznou stratou. A preto začali aj oni s tamojším rezortom pôdohospodárstva pracovať na novele zákona o nekalých obchodných praktikách a prepočítavaní výšky ekonomicky oprávnených nákladov," dodala Lopúchová.