Pekári vítajú dočasné odpustenie odvodov za nočné, víkendy a sviatky

Bratislava 23. júna (TASR) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta, že poslanci Národnej rady (NR) SR viac ako ústavnou väčšinou schválili dočasné limitovanie zvýšenia príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky pre výrobcov potravín. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.



"Štvrtkové (22. 6.) schválenie novely zákona o sociálnom poistení poslancami NR SR vítame. Ide o dôležité opatrenie v súvislosti s pomocou ľuďom s nižším disponibilným príjmom. Znamená, že do konca januára 2024 sa vytvoril priestor pre výrobcov čerstvých potravín na nezvyšovanie personálnych nákladov. V prípade pekárov je to o to významnejšie, že až 80 % práce zamestnancov prebieha v noci, cez víkendy a sviatky, aby mohli mať zákazníci každý deň ráno na pultoch čerstvý, voňavý chlieb a pečivo," vysvetlil Lapšanský.



Pripomenul, že poslanecký návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý zabezpečuje limitovanie príplatkov nad rámec minimálnej mzdy pre potravinársky sektor, prešiel počas májovej schôdze NR SR prvým čítaním. Vo štvrtok (22. 6.) ho parlamentní poslanci podporili až 101 hlasmi. Novelu zákona musí ešte podpísať prezidentka SR.



"Aj vzhľadom na význam tohto opatrenia pre sociálne slabších veríme, že prezidentka túto novelu podpíše. Vzhľadom na dočasnosť opatrenia do konca januára 2024 sme pripravení o systémových riešeniach v tejto oblasti rokovať s predstaviteľmi vlády, ktorá vznikne po voľbách v septembri. Slovensko má totiž najvyššie daňové zaťaženie v regióne, čo má na potravinársky sektor a ceny našich výrobkov významný dosah," dodal Lapšanský.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov, od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.