Pekári vítajú predĺženie odpustenia časti odvodov

Bratislava 10. januára (TASR) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta predĺženie odpustenia časti odvodov do 30. júna 2024. Uviedol to predseda SZPCC Milan Lapšanský v reakcii na legislatívu, ktorú v stredu schválila vláda.



V súvislosti so zvýšením minimálnych miezd, ktoré významne ovplyvňujú výšky príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky to považuje zväz za nevyhnutné pri zabránení ďalšieho zvyšovania potravinovej inflácie. Zároveň však vyzýva na prípravu systémových riešení odvodového zaťaženia práce, ktoré je pri výrobe chleba, pečiva či koláčov veľmi špecifické.



"Náš sektor je najväčším zamestnávateľom slovenského potravinárstva s viac ako 12.000 zamestnancami. Opatrenie, ktoré dnes pre potravinárov schválila vláda, preto vítame. Každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy a s ňou príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky však významne ovplyvňuje naše náklady, a tým aj odbytové ceny. Až 80 % práce pri výrobe chleba, pečiva či koláčov prebieha práve v tomto období. Preto chceme vyzvať poslancov Národnej rady SR, aby predloženú novelu zákona čo najskôr schválili," spresnil Lapšanský.



Odvodová úľava pre potravinárov a poľnohospodárov v roku 2023, ktoré schválila Národná rada SR v lete minulého roku, bolo podľa neho jediným riešením mimoriadne kritickej situácie potravinárskeho sektora zo strany štátu počas inflačnej krízy.



Pekári, cukrári a cestovinári preto podľa Lapšanského predpokladajú, že terajšia vláda nájde aj nové riešenia, ako pomôcť potravinárskemu sektoru na Slovensku. Aj vzhľadom na to, že v rozpočte agrorezortu je 76 miliónov eur na podporu agropotravinárskeho sektora, SZPCC očakáva, že relevantná časť z týchto prostriedkov bude vyčlenená priamo pre potravinárov.



"Na to, aby sa náš sektor dokázal postaviť na nohy po pandémii, kedy nás predchádzajúce vlády vylúčili z pomocí, energetickej kríze, keď štát pomohol len symbolicky, potrebujeme systémové riešenia. Polročná odvodová úľava je pozitívne riešenie, nemôže však zastabilizovať naše dlhodobo poddimenzované odvetvie. Ak by ju však vláda systematizovala a stanovila na dlhšie obdobie, ako je to v mnohých štátoch v EÚ, malo by toto riešenie potenciál zlepšenia postavenia potravinárov a určite aj zmiernenia potravinovej inflácie," dodal Lapšanský.



SZPCC má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.