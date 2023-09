Pekári vítajú schválenie podpory pre potravinárov, vyzývajú SP

Bratislava 20. septembra (TASR) - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta schválenie schémy štátnej pomoci pre potravinárov vo výške 70 miliónov eur Európskou komisiou (EK). Zároveň však vyzýva Sociálnu poisťovňu (SP), aby spustila upravené systémy, ktoré vyplývajú z novely zákona o sociálnom poistení. V stredu o tom informoval predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.



"Európska komisia potvrdila, že hlasy tvrdiace, že ide o neoprávnenú pomoc potravinárom a poľnohospodárom, boli scestné a zavádzajúce. Mrzí nás len, že štátne orgány stratili také obrovské množstvo času a znova dostávajú zamestnávateľov pod zbytočný stres," uviedol Lapšanský.



Opatrenie, ktorým chcel štát kompenzovať zvýšené príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, z ktorých štát berie 52 %, tak stále podľa pekárov nefunguje. Novelou zákona o sociálnom poistení sa zaviedlo dočasné opatrenie vo forme odpustenia časti sociálnych odvodov za zamestnanca za august 2023 až január 2024. Náklady zamestnávateľov v potravinárstve tak mali podľa SZPCC klesnúť o 24,15 % z minimálnej mzdy.



"Náš sektor zamestnáva viac ako 12.000 ľudí, mnohí zamestnávatelia majú účtovné systémy priamo prepojené so Sociálnou poisťovňou. Keďže tá zatiaľ nespravila vo svojom systéme žiadne úpravy, vyzývame jej vedenie, aby tak spravila čo najskôr," uviedol Lapšanský s tým, že by bolo absurdné, ak by SP neuviedla schválený systém podpory do praxe z dôvodu administratívnej nepripravenosti.



EK schválila v pondelok (18. 9.) schému štátnej pomoci vo výške 70 miliónov eur. Ide o nižšie odvody pre zamestnancov v potravinárstve. Dotknuté subjekty si budú môcť uplatniť odvodovú úľavu za zamestnancov po zverejnení schémy štátnej pomoci v Obchodnom vestníku a následnom zverejnení postupov jej uplatnenia v elektronických službách SP.