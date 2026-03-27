Pekári: Vojna na Blízkom východe ovplyvňuje potravinársky sektor
M. Lapšanský poznamenal, že logistika v pekárskom sektore má voči ostatným oblastiam potravinárstva niekoľko špecifík.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Americko-izraelský útok na Irán začína mať priame vplyvy na potravinársky sektor na Slovensku. Slovenskí pekári upozorňujú, že náklady na logistiku majú už teraz vyššie o pätinu a ak sa konflikt rýchlo neskončí, môžu vzrásť ešte výraznejšie. Aktívne preto hľadajú riešenia, ako tieto náklady minimalizovať. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).
„Pekári rozvážajú čerstvý chlieb, pečivo či koláče aj niekoľkokrát denne. Rozvoz nerealizujú obchodné reťazce, ale zabezpečujeme ho my na naše náklady. Žiaľ, vojna, ktorú spustil 28. februára americký prezident Trump a izraelský predseda vlády Netanjahu a prezentovala sa pôvodne ako krátko trvajúca akcia, vstúpi v sobotu (28. 3.) do piateho týždňa. Konflikt spôsobil, že náklady pekárov na logistiku už teraz stúpli o viac ako 20 %. Pekári hľadajú všetky možné cesty, ako tieto náklady minimalizovať a optimalizovať, aby ich nemuseli premietnuť do odbytových cien,“ spresnil Lapšanský.
Poznamenal, že logistika v pekárskom sektore má voči ostatným oblastiam potravinárstva niekoľko špecifík. Pekárske výrobky, najmä čerstvé pečivo, majú trvanlivosť často len niekoľko hodín až jeden - dva dni. Logistika preto musí fungovať v tzv. režime just-in-time, presne na čas, s minimálnymi skladovými zásobami. Na rozdiel od iných potravín sa okrem toho pečivo rozváža denne, často aj viackrát na veľký počet malých odberateľov, akými sú predajne reťazcov, čerpacie stanice, ale i gastro prevádzky a hotely. Ide o logisticky náročný model, tzv. „last-mile delivery“, dodávka poslednej míle, s veľkým počtom zastávok.
„Ak bude vojna trvať dlhšie ako len pár týždňov, ceny palív a aj plastových obalových materiálov, ktoré sa tiež vyrábajú z ropy, budú ďalej stúpať. Zároveň rastú ceny hnojív, čo sa môže v poľnohospodárstve prejaviť skôr ako až na jeseň. Slovensko však má ešte stále v niektorých komoditách vrátane pšenice a múky dostatočnú sebestačnosť,“ podčiarkol.
Sú však podľa neho štáty, ktoré sú od dovozu potravín úplne závislé, ako napríklad krajiny Perzského zálivu, kde by boli dôsledky tejto situácie katastrofické. Potvrdzuje to, že potravinová sebestačnosť, dostatok potravín pre obyvateľstvo, vyprodukovaných a spracovaných na území štátu, musí byť kľúčovou prioritou slovenských politikov. „Vyzývame preto koalíciu aj opozíciu na vypracovanie národnej stratégie na ochranu slovenských potravín,“ dodal Lapšanský.
SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od samostatne zárobkovo činných osôb až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.
