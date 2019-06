Pekárne si začínajú vychovávať vlastných žiakov

Systém duálneho vzdelávania sa vyznačuje prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa.

Bratislava 29. júna (TASR) - Pekárenské spoločnosti si chcú vychovávať svojich vlastných ľudí už od školy. V súčasnosti je v systéme duálneho vzdelávania registrovaných a certifikovaných 14 pekární z celého Slovenska, ktoré sú oprávnené ho poskytovať.



Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), ktorá zbiera prihlášky a následne udeľuje certifikáciu na duálne vzdelávanie, bude záujem pravdepodobne ďalej narastať. Dôvodom je akútny nedostatok ľudí, ktorí by mali záujem o prácu v pekárenstve. Odbor pekár skončilo v posledných rokoch len pár desiatok žiakov, pričom pekárne už od roku 2015 vyhlasujú, že v celom odbore chýba až 2000 ľudí.



"V posledných rokoch pekárne evidujú pokles záujmu mladých ľudí o štúdium pekárstva. Súvisí to aj s nízkymi mzdami, ktoré sú v odvetví. Avšak platí pravidlo, že vzdelávanie žiakov priamo v spoločnostiach zaisťuje vysokú úroveň kvalifikácie pracovníkov danej firmy. Z toho vyplýva, že spoločnosť, ktorá vzdelávanie poskytuje, udržuje krok s technologickými inováciami. Produktivita práce technika, ktorý pracuje so žiakom, sa zvyšuje o 10 až 20 %," zdôrazňuje Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.



Využitím duálneho vzdelávania si sľubujú, že práca v pekárni zaujme mladých ľudí, vďaka čomu sa zvýši efektivita práce v prevádzkach, čo následne povedie k pozitívnemu hospodáreniu pekárenských firiem. Väčšina z nich sa aktuálne nachádza v záporných číslach.



"Žiaci sa vyučujú v škole a praktické zručnosti majú možnosť nadobudnúť priamo v spoločnostiach. Táto forma vzdelávania sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých a je kľúčovým faktorom k udržaniu vyspelosti krajín," konštatuje Lopúchová.