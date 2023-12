Pekárne už pre predčasné dôchodky a chorobnosť obmedzujú výrobu

Bratislava 8. decembra (TASR) – Niektoré pekárne na Slovensku už pre nedostatok zamestnancov začali obmedzovať produkciu a prestávajú prijímať nové objednávky. V predvianočnom období, keď býva dopyt po chlebe, pečive a koláčoch troj- až štvornásobne vyšší ako počas roka, to môže spôsobiť nedostatok niektorých pekárskych a cukrárskych výrobkov na pultoch. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Týkať sa to bude podľa neho najmä tradičných regionálnych slovenských vianočných výrobkov.



"Nedostatok pracovníkov z dôvodu zhoršujúcej sa chorobnosti prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska a zvyšujúci sa počet predčasných odchodov do dôchodku ovplyvnili počty zamestnancov už do tej miery, že viaceré prevádzky museli pristúpiť k obmedzeniu produkcie. Sme v kontakte s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vzhľadom na veľmi negatívny vývoj v zdravotnej situácii populácie predpokladáme, že výroba sa bude v predvianočnom období obmedzovať ešte viac. Máme návrh riešenia situácie, avšak čakáme na termín od ministra práce sociálnych vecí a rodiny, keďže potrebujeme aktívnu spoluprácu s úradmi práce v regiónoch," povedal Lapšanský.



V predvianočnom období, keď sa tradične v pekársko-cukrárskom sektore vyrobí o 300 až 400 % výrobkov viac, tak podľa Lapšanského nebude možné naplniť všetky objednávky. Pekári podľa neho už koncom novembra informovali o možných rizikách nadchádzajúceho obdobia. Ako najväčší sektor slovenského potravinárstva totiž začali zaznamenávať veľké množstvo žiadostí o predčasné odchody do dôchodku a rýchly rast chorobnosti svojich zamestnancov.



"Žiaľ, vážnosť situácie do ďalších týždňov môžeme len odhadovať. Ak sa práceneschopnosť ešte zhorší, budú musieť najmä stredné a väčšie prevádzky pristupovať k ešte väčším obmedzeniam, ako je napríklad rušenie celých zmien či zastavenie výroby v noci. V tejto situácii každý pekár či cukrár bude, prirodzene, hľadať cesty na spoluprácu s dlhodobými a férovými partnermi. Špekulantskí obchodníci, ktorí viedli rokovania len z pozície sily a bez ohľadu na náklady výrobcov, tak budú mať mimoriadne ťažkú situáciu a čerstvé pečivo a regionálne špecifické vianočné pečivo a koláče im môžu na ich pultoch chýbať," vysvetlil Lapšanský.



SZPCC má viac ako 520 členov, od samostatne zárobkovo činných osôb až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.