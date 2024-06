Peking kritizuje plán USA obmedziť niektoré investície v Číne

Peking 24. júna (TASR) - Peking si vyhradzuje právo prijať odvetné opatrenia, ak Spojené štáty prijmú plánované obmedzenia niektorých investícií v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínske ministerstvo obchodu vyhlásilo, že dôrazne nesúhlasí s navrhovanými pravidlami USA na obmedzenie investícií v Číne a vyhradzuje si právo prijať odvetné opatrenia.



USA by mali "prestať politizovať, ako aj zneužívať ekonomické a obchodné spory a zrušiť investičné obmedzenia voči Číne," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Washington v piatok (21. 6.) predložil návrh pravidiel, ktoré zakazujú alebo vyžadujú od investorov povinnosť oznamovať niektoré investície do umelej inteligencie a ďalších technologických odvetví v Číne, ktoré by mohli ohroziť národnú bezpečnosť USA.