Peking kritizuje plánované clá EÚ na dovoz čínskych elektromobilov

Peking 6. októbra (TASR) - Plán Európskej únie (EÚ) zaviesť clá na čínske elektromobily poškodí vzájomné ekonomické vzťahy aj ekologické ambície, varovala čínska tlačová agentúra Sin-chua. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rozhodnutie Európskej komisie (EK) presadiť clá na elektromobily vyrobené v Číne ohrozuje desaťročia spolupráce medzi Čínou a EÚ, ako aj ciele v oblasti zelenej transformácie, uviedla v sobotu (5. 10.) Sin-chua.



EÚ v piatok oznámila, že zavedie clá na dovoz elektromobilov vyrobených v Číne, a to aj napriek odporu zo strany Nemecka.



"Namiesto podpory spolupráce môžu tieto clá vyvolať obchodný konflikt, ktorý by mohol poškodiť nielen vzťahy medzi Čínou a EÚ, ale aj ambície Európy v oblasti zelenej transformácie," uviedla Sin-chua.



Opatrenie podľa agentúry odhaľuje "hlboko zakorenený protekcionistický impulz". Dodala, že namiesto ciel je potrebné pokračovať v rokovaniach.



Dovoz elektromobilov z Číny v posledných rokoch prudko stúpol, čo vyvolalo obavy niektorých európskych výrobcov, že by im lacné čínske vozidlá mohli spôsobiť veľké straty. EK navrhuje clá až do výšky 45 %, zaviesť by sa mali od novembra na päť rokov.



EK po jeden rok trvajúcom vyšetrovaní uviedla, že cieľom zavedenie ciel je ochrana domáceho trhu pred dovozom podporeným neférovými dotáciami. Zároveň však dodala, že bude pokračovať v rokovaniach s Pekingom. Možným kompromisom by mohlo byť stanovenie minimálnych predajných cien.



Čínske ministerstvo obchodu plánované clá kritizovalo a označilo ich za nespravodlivé a neprimerané. Zároveň podalo proti nim námietku na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Peking v rámci odvetných opatrení začal tento rok vyšetrovať dovoz brandy, mliečnych a bravčových výrobkov z EÚ.



Na porovnanie USA zaviedli na dovoz čínskych elektromobilov clo vo výške 100 %.