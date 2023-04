Peking odmieta kritiku poskytovania úverov rozvojovým krajinám

Peking 1. apríla (TASR) - Čína odmietla kritiku americkej ministerky financií Janet Yellenovej, ktorá tento týždeň vyhlásila, že Peking svojou úverovou politikou vtiahol rozvojové krajiny do úverovej pasce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Yellenová v stredu (29. 3.) v americkom Kongrese vyjadrila znepokojenie nad niektorými aktivitami Číny s celosvetovým dosahom, osobitne vo vzťahu k poskytovaniu pôžičiek rozvojovým krajinám. Zákonodarcov ubezpečovala, že Washington sa usiluje obmedziť vplyv Pekingu v medzinárodných inštitúciách.



Čína požičala rozvojovým krajinám stovky miliárd dolárov na rozvoj ich infraštruktúry. Od roku 2016 pôžičky viaznu, keďže mnohé projekty nepriniesli očakávané dividendy.



"Som veľmi, veľmi znepokojená niektorými aktivitami, do ktorých sa Čína celosvetovo zapája, pričom sa v krajinách angažuje spôsobom, ktorý ich necháva uväznené v dlhoch a nepodporuje hospodársky rozvoj," povedala v Kongrese Yellenová.



Čínska vláda na to reagovala, že dlhovú situáciu vo svete zhoršujú práve Spojené štáty bezprecedentným tempom zvyšovania úrokových sadzieb americkej centrálnej banky.



"Neopodstatnené obvinenia zo strany Spojených štátov neakceptujeme," uviedol vo štvrtok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Washington vyzval, aby sa zdržal nezodpovedných poznámok a prijal praktické opatrenia na pomoc rozvojovým krajinám.



Čína tvrdí, že vždy dodržiavala medzinárodné pravidlá a pri spolupráci s rozvojovými krajinami postupovala otvorene a transparentne. Na druhej strane, prichádzajú správy, že stále viac rozvojových krajín, ktoré si od Číny vzali úvery, ich nedokáže splácať podľa plánu.



Nemecký Inštitút pre svetové hospodárstvo IfW tento týždeň zverejnil štúdiu, podľa ktorej sa hrozba nesplatenia týka približne 60 % všetkých čínskych zahraničných úverov. V roku 2010 pritom tento podiel predstavoval iba 5 %.



V snahe zabrániť zlyhaniu úverov Čína vo veľkom poskytuje núdzové pôžičky. Autori štúdie do konca roka 2021 zaevidovali 128 takýchto úverov pre 22 dlžníckych krajín v celkovej hodnote približne 240 miliárd dolárov (261,26 miliardy eur).



O reštrukturalizácii dlhov Peking aktuálne rokuje s krajinami ako Zambia, Ghana a Srí Lanka.



(1 EUR = 1,0886 USD)