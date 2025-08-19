< sekcia Ekonomika
Peking pomôže Indii pri riešení problémov s kovmi vzácnych zemín
Autor TASR
Naí Dillí/Peking 19. augusta (TASR) - Vzťahy medzi Indiou a Čínou, napäté od konfliktu na hraniciach pred piatimi rokmi, sa v poslednom období zlepšili, pričom Peking prisľúbil, že bude riešiť potreby Indie v oblasti kovov vzácnych zemín. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroj oboznámený s informáciami.
Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa v utorok stretol s indickým poradcom pre národnú bezpečnosť Adžitom Dovalom, ktorý uviedol, že vzťahy sú omnoho lepšie. „Situácia sa zlepšuje. Na hraniciach je pokoj,“ povedal po otvorení rokovaní Doval Wangovi, pričom dodal, že krajiny sa vo viacerých oblastiach posunuli vpred. Podobne sa vyjadril aj Wang I. Uviedol, že problémy, ktoré zaznamenávali obe krajiny v posledných rokoch, neboli v záujme ani obyvateľov Indie, ani obyvateľov Číny.
Krátko pred začiatkom rokovaní indické médiá zverejnili, že Čína prisľúbila, že bude riešiť tri základné oblasti, ktoré sú pre Indiu kľúčové. Wang I podľa zdroja ubezpečil indického ministra zahraničných vecí Subrahmanjama Džajšankara, že Čína je pripravená riešiť potreby Indie v oblasti kovov vzácnych zemín, ďalej poľnohospodárskych hnojív a strojov na razenie tunelov - TBM. Zatiaľ nie je jasné, či Peking chce v prípade kovov vzácnych zemín urýchliť proces schvaľovania vývozných licencií, alebo Indii poskytnúť výnimku z kontroly ich vývozu.
Problémom je najmä vývoz magnetov vzácnych zemín. Ich export do Indie bol v júni (údaje za júl zatiaľ nie sú známe) o 58 % nižší než v januári. India má síce piate najväčšie zásoby kovov vzácnych zemín na svete (6,9 milióna ton), avšak nemá žiadnu produkciu magnetov vzácnych zemín. Krajina tak v ich prípade závisí od dovozu zo zahraničia, najmä z Číny.
Vzťahy Pekingu a Naí Dillí sa začali zlepšovať po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu na začiatku tohto roka. Trump sa totiž rozhodol postaviť svoju ekonomickú politiku do veľkej miery na dovozných clách, ktoré uvalil na väčšinu krajín. Na tovary z Indie zaviedol clá na úrovni 25 % a začiatkom augusta pohrozil sekundárnymi clami za nákup ruskej ropy.
V rámci zlepšovania vzťahov zavíta indický premiér Naréndra Módí na budúci týždeň do Číny, prvýkrát po siedmich rokoch. Módí sa zúčastní v Číne na samite Šanghajskej organizácie spolupráce, ktorý sa začne 31. augusta v meste Tchien-ťin. Naposledy bol v Číne v roku 2018, o dva roky na to sa však vzťahy Číny a Indie prudko zhoršili, keď v roku 2020 došlo na sporných hraniciach v Himalájach k stretom, ktoré si vyžiadali životy vojakov na jednej aj druhej strane.
