Peking požaduje od bánk, aby tvrdšie zasiahli proti kryptomenám

Šanghaj 21. júna (TASR) - Čínska centrálna banka vyzvala domáce finančné inštitúty, aby sprísnili opatrenia proti kryptomenám. To je ďalšie opatrenie Číny proti odvetviu. V poslednom čase zakázali viaceré čínske provincie ťažbu virtuálnych mien.



People's Bank of China (PBOC) v pondelok uviedla, že vyzvala niektoré banky a platobné inštitúcie, aby tvrdšie zasiahli proti obchodovaniu s kryptomenami. Centrálna banka požaduje, aby zavreli platobné kanály pre takéto obchody. Navyše nesmú poskytovať žiadne finančné služby spojené s kryptomenami.



Bitcoin podobne ako ďalšie kryptomeny pokračujú na začiatku nového týždňa v oslabovaní. Cena najväčšej a najznámejšej virtuálnej meny v pondelok klesla pod hranicu 33.000 USD (27.735,75 eura) prvýkrát od od 8. júna a dostala sa takmer až na 32.000 USD. Neskôr zmazala časť strát a tesne po poludní sa predávala so stratou 4,30 % (v priebehu 24 hodín) po približne 32.653 USD. Bitcoin tak už stratil približne polovicu svojej hodnoty v porovnaní s rekordom 64.895,22 USD zo 14. apríla.



Cena etherea klesla pod 2000 USD prvýkrát od 23. mája. Okolo pol jednej popoludní SELČ sa ethereum predávalo s mínusom vyše 6 % po 1972,38 USD.



Ťažba kryptomien je v Číne veľkým biznisom, keď na krajinu pripadá viac než polovica globálnej produkcie. Peking však v máji prisľúbil, že zastaví ťažbu bitcoinu aj obchodovanie s ním. Táto kampaň proti kryptomenám je súčasťou série opatrení na kontrolu finančných rizík.



Minulý týždeň ťažbu zakázala aj juhozápadná provincia S'-čchuan, ktorá je veľkým centrom ťažby kryptomien, predtým už ťažbu zakázal a autonómna oblasť Vnútorné Mongolsko a provincie Jün-nan a Čching-chaj.



Na Vnútorné Mongolsko pripadalo pre jeho lacnú energiu až okolo 8 % svetovej ťažby bitcoinu. Na porovnanie, podiel Spojených štátov na globálnej ťažbe je len 7,2 %.



(1 EUR = 1,1898 USD)