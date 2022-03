Peking sa snaží vyriešiť spor s USA týkajúci sa čínskych firiem v USA

Hongkong/Peking 22. marca (TASR) - Čínski regulátori vyzvali niektoré domáce firmy kótované na burze v USA, aby sa pripravili na poskytnutie údajov zo svojich auditov. Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou. Peking tak zrejme zvyšuje úsilie, aby urovnal spor s americkými regulačnými úradmi a zabezpečil, že čínske firmy zostanú kótované v New Yorku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínske regulačné úrady vyzvali niektoré veľké firmy, ako sú napríklad Alibaba, Baidu či JD.com, aby sa pripravili na poskytnutie audítorských dokumentov. Údajne uvažujú o tom, že dovolia americkým regulátorom, aby preskúmali podklady auditov týchto firiem, ktoré neobsahujú citlivé údaje, uviedli dva zo zdrojov.



V rámci tejto snahy si čínska komisia pre cenné papiere CSRC a ďalšie regulačné úrady začiatkom marca predvolali predstaviteľov veľkých internetových firiem, ako sú Baidu a JD.com, uviedli pre Reuters štyri zdroje. Údajne boli vyzvaní, aby pripravili dokumenty za finančný rok 2021. Americké regulačné úrady totiž požadujú zvýšenie transparentnosti ich auditov.



Firmy sa majú poradiť s čínskymi regulátormi, pokiaľ im niečo nebude jasné v rámci tohto procesu, ktorý zahŕňa audit a komunikáciu s americkými orgánmi, uviedol prvý zdroj.



Toto ukazuje, že Peking má záujem urobiť isté ústupky, aby vyriešil dlhodobý spor s Washingtonom, týkajúci sa prístupu k záznamom o auditoch čínskych firiem. Americké úrady už podnikli prvé kroky smerom k vylúčeniu čínskych firiem z newyorskej burzy, ak neposkytnú prístup k auditom na ich preskúmanie, čo zakazuje čínska legislatíva.



Americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC v decembri finalizovala pravidlá prípadného dekótovania čínskych firiem a uviedla, že identifikovala 273 firiem, ktorých by sa to mohlo týkať. Začiatkom marca potom vymenovala prvé štyri menšie firmy, ktoré neplnia americkú legislatívu. CSRC označila postup SEC za normálny a dodala, že verí v možnosť dosiahnutia dohody s americkými regulátormi.



Washington už dlho požaduje plný prístup k účtovným knihám čínskych firiem kótovaných v USA. Peking však z dôvodu bezpečnostných obáv zakazuje inšpekciu podkladov, s ktorými pracujú lokálne audítorské firmy, zahraničnými orgánmi.



Goldman Sachs odhaduje, že americkí inštitucionálni investori majú v amerických depozitných certifikátoch (ADR) čínskych firiem okolo 200 miliárd USD (181,2 miliardy eur).



Nasdaq Golden Dragon China Index, ktorý sleduje čínske firmy obchodované na burze v New Yorku, počas uplynulých 12 mesiacov padol takmer o 60 %. Jedným z hlavných dôvodov tohto negatívneho vývoja bol práve aj strach z dekótovania týchto firiem. V snahe o upokojenie obáv investorov čínsky vicepremiér Liou Che minulý týždeň uviedol, že čínske a americké regulačné úrady pokročili v rozhovoroch o riešení problému čínskych firiem kótovaných v USA a pracujú na pláne spolupráce.



(1 EUR = 1,1038 USD)