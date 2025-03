Peking si aj na tento rok stanovil rastový cieľ okolo 5 %

Peking 5. marca (TASR) - Čína si v tomto roku stanovila za cieľ rast ekonomiky okolo 5 %, čo je rovnaký cieľ, aký si stanovila na minulý rok. Čínska vláda zároveň dodala, že v tomto roku poskytne väčší objem ekonomických stimulov, keďže situáciu vo svete nepriaznivo ovplyvňuje americká colná politika a Peking chce, aby ekonomiku vo väčšej miere podporoval domáci dopyt. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters a serveru RTTNews.



Čínsky premiér Li Čchiang na úvod výročného zasadnutia parlamentu oznámil, že cieľom Pekingu je tento rok dosiahnuť rast ekonomiky "okolo 5 %". Cieľ je tak totožný s cieľom stanoveným na rok 2024, ktorý sa Číne podarilo dosiahnuť.



Vláda však zároveň zvýšila odhad rozpočtového schodku na "približne 4 % hrubého domáceho produktu". Odhad rozpočtového deficitu na minulý rok predstavoval 3 % HDP. S vyšším schodkom sa počíta najmä pre plány zvýšiť výdavky na obranu, a to o 7,2 %.



Na druhej strane, odhad vývoja inflácie upravila čínska vláda smerom nadol. Na rok 2024 si stanovila výhľad inflácie na 3 %, na tento rok však počíta s rastom spotrebiteľských cien o 2 %. Súčasný inflačný cieľ je tak najnižší za viac než 20 rokov.



Za rok 2024 sa Číne podarilo naplniť rastový cieľ, keď ekonomika vzrástla o 5 %. Prispela k tomu najmä séria ekonomických stimulov z konca roka, ktorá posilnila priemyselnú produkciu a výdavky. Na tento rok vláda zverejnila ďalšie stimuly, súčasťou ktorých sú napríklad špeciálne dlhopisy v objeme 4,4 bilióna jüanov (574,31 miliardy eur) určené najmä na infraštruktúrne projekty.



Vláda okrem toho plánuje zvýšiť domácu spotrebu a podporiť oblasť umelej inteligencie, ako aj oblasť obnoviteľných zdrojov energie. Premiér Li Čchiang upozornil na riziká vyplývajúce z obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a práve v tejto súvislosti poukázal na potrebu zvýšiť domácu spotrebu.



Ekonóm Julian Evans-Pritchard zo spoločnosti Capital Economics považuje oznámený rastový cieľ za dosť ambiciózny, keďže minulý rok sa ho podarilo dosiahnuť iba tesne. Aj keď vláda pripravuje ďalšiu fiškálnu podporu, jej rozsah nie je podľa ekonóma dostatočný. "Podľa nás to nebude stačiť na to, aby sa zabránilo spomaleniu tempa rastu čínskej ekonomiky, najmä, ak vidíme komplikácie na zahraničných trhoch, " povedal Evans-Pritchard.



(1 EUR = 7,6614 CNY)