Peking vyzval zakladateľa Evergrande, aby splatil dlhy spoločnosti

Peking 27. októbra (TASR) - Čínske úrady údajne povedali zakladateľovi developerskej skupiny Evergrande Sü Ťia-jinovi, kedysi najbohatšiemu mužovi krajiny, aby použil osobný majetok na zmiernenie dlhovej krízy svojej spoločnosti. Uviedli to viaceré médiá.



Kríza likvidity jedného z najväčších čínskych developerov znížila dôveru investorov, otriasla kľúčovým trhom s nehnuteľnosťami a vyvolala pritom obavy z možného "šírenia nákazy" v čínskej ekonomike.



Minulý týždeň Evergrande nečakane zaplatila úrok z dolárového dlhopisu tesne pred termínom, čím odvrátila vyhlásenie platobnej neschopnosti. Evergrande tiež oznámila, že obnovila prácu na viac ako 10 zastavených projektoch.



Agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou však v utorok (26. 10.) informovala, že Peking tlačí na Sü Ťia-jina, aby siahol do vlastného vrecka a pomohol tak splatiť časť z dlhov spoločnosti. Táto direktíva údajne prišla po tom, ako jeho spoločnosť zmeškala splátku úrokov z dlhopisu v pôvodnom termíne 23. septembra.



Je však nepravdepodobné, že by osobná obeta Sü Ťia-jina mala veľký vplyv na záväzky Evergrande vo výške viac ako 300 miliárd USD (258,22 miliardy eur), pričom podľa Bloombergu jeho majetok predstavuje menej ako 8 miliárd USD.



Šesťdesiattriročný Sü Ťia-jin bol kedysi najbohatším človekom v Číne. Jeho majetok mal len pred niekoľkými rokmi hodnotu viac ako 40 miliárd USD, predtým, ako sa začali problémy Evergrande.



Zdroje z Číny ďalej uviedli, že miestne vlády v celej krajine monitorujú bankové účty developerov, aby zabezpečili, že hotovosť spoločností sa použije na dokončenie rozostavaných bytových projektov a nebude presmerovaná na výplaty veriteľom.



Problémy Evergrande zasiahli aj niekoľko ďalších stavebných firiem vrátane Sinic a Fantasia, ktoré nedokázali zaplatiť dlh. V stredu agentúra Fitch znížila rating ďalšej, Modern Land, pričom uviedla, že tento týždeň neuhradila 250 miliónov USD.



Kľúčový čínsky regulátor v utorok vo vyhlásení vyzval spoločnosti, aby splnili svoje dlhové záväzky v zahraničí.



Evergrande zápasí s ťažkosťami v čase, keď čínsky prezident Si Ťin-pching zosilňuje rétoriku v rámci svojej kampane o „spoločnej prosperite“, ktorej cieľom je vyrovnať rozdiely v bohatstve a sprísniť dohľad nad domácimi súkromnými gigantmi.



(1 EUR = 1,1618 USD)