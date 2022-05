Pellegrini: Ak má 13.dôchodok pomôcť,musia ho dostať aj pred Vianocami

Bratislava 4. mája (TASR) – Ak má byť predčasné vyplatenie takzvaného 13. dôchodku skutočnou pomocou seniorom, musia tú istú dávku dostať aj pred Vianocami ako 14. dôchodok. Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini v reakcii na parlamentom schválené skoršie vyplatenie 13. dôchodku.



"Dnes schválené predčasné vyplatenie takzvaného 13. dôchodku nedáva seniorom ani cent navyše. Vyzývam preto vládnu koalíciu, aby podporila návrh Hlasu na takzvaný 14. dôchodok, ktorý by tak ako ostatných 15 rokov dostali seniori pred Vianocami," vyhlásil Pellegrini.



Zdôraznil, že dôchodcovia sú jednou z najviac ohrozených skupín zdražovaním. Tvrdí, že od štátu sa zatiaľ nedočkali žiadnej pomoci. "Všetky návrhy Hlasu v tejto oblasti zmietla vládna koalícia zo stola. Odmietla mimoriadnu valorizáciu dôchodkov aj vyplatenie jednorazového príspevku seniorom. Ekonomickí experti aj pani prezidentka opakovane vyzývajú vládu, aby týchto vyše milióna slovenských občanov neignorovali. Preto pevne verím, že vládna koalícia sa opäť neotočí k dôchodcom chrbtom, a že sa dočkajú svojich peňazí aj pred Vianocami," dodal.



Dôchodcom bude vyplatený 13. dôchodok v celej výške skôr, a to už v júli tohto roka. Cieľom je pomôcť s aktuálnymi zvýšenými finančnými nákladmi, spôsobenými rastom cien. Počíta s tým novela zákona o 13. dôchodku z dielne koaličných poslancov Jozefa Lukáča a Miloša Svrčeka (obaja Sme rodina), ktorú v stredu schválilo plénum parlamentu. Nárok na 13. dôchodok v novembri 2022 však už následne nevznikne.