Pellegrini: Čas ukáže výhodnosť obchodnej zmluvy medzi EÚ a USA

Bratislava 28. júla (TASR) - Po mesiacoch neistoty je veľmi dobré, že sa konečne uzavreli rokovania medzi Európskou úniou (EÚ) a USA o obchodnej dohode. Zneisťovalo to trhy, výrobcov, ako aj zamestnancov v jednotlivých krajinách EÚ vrátane Slovenska. Až čas však ukáže, aké dosahy a na koho bude mať táto obchodná dohoda. Uviedol to v pondelok na sociálnej sieti prezident SR Peter Pellegrini.



Zároveň zdôraznil, že až časom sa ukáže, že či sa Európskej únii podarí udržať konkurencieschopnosť, ktorú v posledných rokoch strácala v globalizovanom svete. Prezident ocenil aj úsilie a profesionalitu eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča, ktoré pri týchto ťažkých rokovaniach prejavil.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a prezident USA Donald Trump v nedeľu (27. 7.) večer v škótskom Turnberry uzavreli dohodu o urovnaní obchodného sporu týkajúcu sa zvýšenia ciel. Podľa Trumpa bude colná sadzba na väčšinu dovozov z EÚ do USA vo výške 15 %, a to aj pre automobilový priemysel. Americký prezident uviedol, že EÚ súhlasí s nákupom energií z USA v hodnote 750 miliárd dolárov (639,71 miliardy eur) a ďalších 600 miliárd USD chce preinvestovať v USA. Spresnil, že clá na dovoz ocele a hliníka zostanú na úrovni 50 % ako doteraz.



(1 EUR = 1,1724 USD)