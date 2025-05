Pellegrini do Čiernej Hory vzal podnikateľov v energetike

Podgorica 30. mája (TASR) – Súčasťou slovenskej delegácie v Čiernej Hore sú aj podnikatelia z oblasti energetiky a zelených technológií, ktorých príbehy ukazujú, že udržateľné riešenia nie sú len víziou, ale realitou už dnes, vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini na čiernohorsko-slovenskom podnikateľskom fóre v Podgorici. Vo svojom príhovore nabádal na posilnenie vzťahov aj v iných oblastiach než len cestovnom ruchu, a to s cieľom využiť vzájomnú dôveru medzi krajinami a pretaviť ju do reálnych výsledkov v ekonomike. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



„Obe naše krajiny spája hrdosť na krásy našej prírody. Aj preto je našou spoločnou prioritou efektívne využívanie jej zdrojov,“ povedal prezident SR. Za príležitosti pre slovenských podnikateľov Pellegrini považuje rastúcu ekonomiku Čiernej Hory, jej polohu v regióne západného Balkánu a jej lákavé podmienky v oblasti cestovného ruchu.



O Čiernu Horu ako atraktívnu dovolenkovú destináciu podľa slov hlavy štátu stúpa záujem slovenských občanov. Po rokovaniach so svojím náprotivkom Jakovom Milatovičom v jeho sídle v Cetinje preto oznámil obnovenie priameho leteckého spojenia medzi Podrogicou a Bratislavou počas letnej sezóny.



Slovensko vie Čiernej Hore ponúknuť stabilné podnikateľské prostredie, strategickú polohu v „srdci“ Európy a tiež to, že je samo členom eurozóny, potvrdil Pellegrini v príhovore na podnikateľskom fóre. Čierna Hora nie je súčasťou eurozóny, hoci ako oficiálnu menu používa euro.



„Rovnako sa radi podelíme aj o naše skúsenosti s digitalizáciou, ktorá sa stala strategickou nevyhnutnosťou, ak má akákoľvek ekonomika obstáť v teste konkurencieschopnosti,“ vyhlásil prezident s tým, že v oblasti digitalizácie verejnej správy a vývoji softvéru pre európske a globálne trhy majú Slovensko a slovenské spoločnosti za sebou „kus cesty“.



Mimoriadne silný vplyv na slovenskú ekonomiku a obchod so zahraničnými partnermi má podľa Pellegriniho automobilový priemysel a s ním spojená elektromobilita. Dlhodobé skúsenosti v tomto sektore označil za ďalšiu možnú príležitosť pre spoločné projekty s čiernohorskými partnermi.



Jednou zo slovenských firiem na podnikateľskom fóre bol startup DAITABLE, ktorý vznikol pred dvomi rokmi a ktorý sa zaoberá vytváraním softvérov pre energetický manažment. Jeho spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Šimon Staňo podľa svojich slov vníma Čierna Horu ako perspektívnu krajinu. Tvrdí, že väčšie trhy, ako napríklad Rakúsko a Nemecko, sú do veľkej miery nasýtené, a preto sa aj jeho spoločnosť snaží sústrediť na iné regióny vrátane východnej Európy.



Pellegrini spolu s Milatovičom vzdali tiež hold padlým bojovníkom v národnooslobodzovacom a protifašistickom boji v rokoch 1941 - 1945 položením venca pri pamätníku partizána v Podgorici.











(osobitný spravodajca Samuel Randík)