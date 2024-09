Pellegrini: Európa musí investovať

Bratislava 11. septembra (TASR) - Európa musí investovať do zlepšenia svojich schopností a rozvojovými projektmi a spoluprácou zabezpečiť dôstojnejšiu životnú úroveň každému občanovi Slovenska aj EÚ. Na stretnutí s prezidentku Európskej investičnej banky (EIB) Nadiou Calvinovou to v stredu v Prezidentskom paláci uviedol prezident SR Peter Pellegrini.



"Je len na nás, ako bude vyzerať naša budúcnosť. Európa musí investovať do zlepšenia svojich schopností," uviedol Pellegrini. EIB spoločne s Európskym investičným fondom (EIF) podporujú na Slovensku investičné projekty, ktoré znižujú rozdiely v európskych regiónoch a posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť. V minulom roku sa táto finančná inštitúcia angažovala v oblasti financovania energetiky, rozvoja miest, služieb a podpory pre malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou.



EIB podpísala nové úvery vo výške 254 miliónov eur, záruky EIF dosiahli objem 39 miliónov eur. V roku 2023 dostalo podporu približne 700 malých podnikov, čo predstavuje asi 23.000 pracovných miest. Približne 85 % celkových finančných prostriedkov bolo určených pre menej rozvinuté regióny. EIB tak pomáha zlepšovať život Slovákov, podporuje udržateľný rozvoj a prispieva k napĺňaniu strategických cieľov krajiny v rámci EÚ.