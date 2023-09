Pellegrini: Konsolidácia verejných financií musí byť pozvoľná

Bratislava 20. septembra (TASR) - Konsolidácia verejných financií musí byť pozvoľná a musí zodpovedať životnej úrovni obyvateľov Slovenska a stavu ekonomiky. Myslí si to predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini v súvislosti s plánom na konsolidáciu, ktorý v stredu predstavila vláda pod vedením Ľudovíta Ódora.



"Dnes hovoriť o nejakej výraznej konsolidácii alebo rýchlom smerovaní k vyrovnanému rozpočtu je úplná fantazmagória. Dnes nikto, žiadny zodpovedný politik nedokáže vyškrtať 3 až 4 miliardy eur na výdavkovej stránke. To by bol kolaps celého sociálneho systému tejto krajiny," uviedol Pellegrini.



Na druhej strane nevidí veľký priestor ani na zvyšovanie daní či iných príjmov rozpočtu. "Maximálne možno v oblasti monopolov alebo firiem, ktoré dosiahli nadmerné zisky z titulu svojho postavenia na trhu alebo kríz," priblížil.



Naopak, budúca vláda by mala podľa lídra Hlasu-SD aj na úkor dlhu vyčleniť okrem plánu obnovy a eurofondov ďalšie verejné zdroje na investície. Na podporu rozvoja ekonomiky by malo ísť podľa neho z verejných zdrojov každý rok 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 1,1 miliardy eur.



Minimálne potrebná konsolidácia v nasledujúcich štyroch rokoch sú 3 % HDP, alebo 0,75 % HDP ročne. Optimálne číslo je skôr bližšie k 5 % HDP, uviedol v stredu po rokovaní vlády dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor. Avizoval, že konkrétne možnosti, ako by to mohla budúca vláda vyskladať z rôznych zdrojov podľa vlastných priorít, predstaví jeho kabinet do dvoch týždňov.