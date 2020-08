Pellegrini: Krajniak nezvláda základnú úlohu udržať sociálny zmier

Bratislava 24. augusta (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) nezvláda svoju základnú úlohu, ktorou je zachovanie sociálneho zmieru, teda rovnováhy medzi pracujúcimi a zamestnávateľmi. Presvedčený je o tom líder novovznikajúcej strany Hlas - SD Peter Pellegrini. Reagoval na odchod odborárov z rokovania pondelkovej Hospodárskej a sociálnej rady SR.



Podľa Pellegriniho je to, čo predviedol Krajniak na tripartite, úplný amaterizmus a nepochopenie jeho práce. "Považujem to za prejav neúcty k všetkým sociálnym partnerom a miliónom pracujúcich ľudí na Slovensku. V ťažkých časoch, keď hrozí druha vlna pandémie, to považujeme za amatérske a arogantné uplatňovanie moci. Vládna koalícia potvrdzuje, že pred voľbami oklamala ľudí a jej antisociálna politika zohľadňuje záujmy bánk a zahraničných investorov," uviedol v stanovisku pre médiá Pellegrini.



Konfederácia odborových zväzov (KOZ) opustila pondelkové rokovanie tripartity a prerušila sociálny dialóg. Dôvodom bolo konanie ministra práce, ktorý individuálne počas rokovania zvolal zamestnávateľov, aby s nimi rokoval o minimálnej mzde na budúci rok. Týmto podľa KOZ porušil sociálny dialóg.



Krajniak však odchod odborárov z rokovania tripartity komentoval tým, že sa nenechá vydierať niekým, kto od začiatku nechcel vyjednávať a trval na svojom návrhu. "Ukázalo sa, že jeden zo sociálnych partnerov nechcel vyjednávať a až do samotného konca odborári zotrvávali na svojich nereálnych požiadavkách. Napriek tomu, že rokujeme spolu mesiace, ani raz odborári neustúpili ničomu. Prerušil som rokovanie tripartity a pokračovali sme v rokovaní s tými, ktorí rokovať chceli a mali na to mandát. Každý musí mať ochotu aspoň o kúsok ustúpiť," uviedol Krajniak.