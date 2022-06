Pellegrini: Mimoriadne zvýšenie dôchodkov seniorov musí prísť okamžite

Bratislava 14. júna (TASR) – Seniori potrebujú mimoriadne zvýšenie dôchodkov už teraz. Slovensko totiž už niekoľko mesiacov čelí "drastickému" zdražovaniu a rastúcej inflácii. Skonštatoval to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vládu vyzval na podporu ich návrhu na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, ktorý predložili do parlamentu.



Vláda podľa Pellegriniho mnohým veľkým skupinám na Slovensku doposiaľ nepomohla v súvislosti so zdražovaním. "Dochádza k výraznému prepadu životnej úrovne slovenských seniorov," upozornil. Tvrdí, že nemôžeme čakať so zvyšovaním dôchodkov až do 1. januára 2023, pretože seniori potrebujú pomoc teraz. Požiadavka seniorov na mimoriadnu valorizáciu je momentálne podľa neho niekde na úrovni 8 %.



"Prišiel naozaj čas, a je to urgentné, na mimoriadne zvýšenie dôchodkov slovenských seniorov. Tá valorizácia musí prísť okamžite, poďme po vzore iných krajín, predsuňme tú valorizáciu a to zvýšenie dôchodkov, ktoré by malo nastať k 1. januáru, aspoň k 1. júlu," apeloval Pellegrini. Vyzval vládu, aby podporila návrh zákona o mimoriadnej valorizácii dôchodkov z dielne nezaradených poslancov pôsobiacich v strane Hlas-SD, ktorý by mal byť prerokúvaný na júnovej schôdzi.



Pellegrini zároveň podotkol, že predčasné vyplatenie 13. dôchodku nie je žiadna pomoc, pretože seniori nedostanú nič navyše, a kritizoval aj slová o tom, že seniori nemusia doplácať za lieky. "Len tí, ktorí nakoniec z lekárne odídu s tým najlacnejším liekom v danej kategórii. Seniori, ktorí naďalej potrebujú lieky, ktoré im lepšie fungujú a patria k tým drahším kategóriám, naďalej doplácajú," dodal. Pomocou proti inflácii podľa neho nebol ani príspevok za očkovanie.