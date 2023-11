Pellegrini: Mimovládnemu sektoru nehrozia v budúcom roku problémy

Bratislava 8. novembra (TASR) - Obavy mimovládneho sektora v súvislosti so zmenou rodičovského dôchodku sa môžu po prvý raz ukázať až v roku 2025. Uviedol to v stredu predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) s tým, že budúci rok sektoru nehrozí žiaden problém.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) ho v utorok (7.11.) informoval, že bude pripravený v daný rok tak, aby mal finančnú rezervu v predpokladanej výške úbytku neziskových organizácií. "Som presvedčený, že do roku 2025 Erik Tomáš nájde taký spôsob, aby bola zachovaná aj funkčnosť neziskového sektora," doplnil predseda NR SR.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny podľa Pellegriniho musí riešiť sociálny systém, nakoľko je rodičovský dôchodok negatívne vnímaný aj celou odbornou verejnosťou.



"Deti sa možno rozhodnú asignáciu ponechať pre tretí sektor, pretože štát bude suplovať pomyselný rodičovský dôchodok dokonca vo väčšej miere v 13. dôchodku," dodal Pellegrini.