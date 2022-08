Pellegrini:Namiesto hier na reformy má vláda zlepšovať život dôchodcov

Bratislava 8. augusta (TASR) – Namiesto "hier na reformy" by mala vláda pracovať na reálnom zlepšení života ľudí na Slovensku. Práve seniori sa doposiaľ nedočkali od vlády skutočnej pomoci. V reakcii na predloženie návrhu ústavného zákona o dôchodkoch z dielne SaS to uviedol líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.



Minister financií Igor Matovič aj premiér Eduard Heger (obaja OĽANO) si podľa Hlasu vybrali dôchodcov za nepriateľov. "Napriek vážnym varovaniam ekonómov, politikov i seniorov o znižujúcej sa životnej úrovni dôchodcov nedokázali dodnes prijať žiadnu reálnu pomoc staršej generácii pri drastickom zdražovaní. Toto dnes považujeme za zásadnú a nesplnenú povinnosť vlády voči seniorom a až po jej splnení majú koaličné strany právo hovoriť o ďalších návrhoch," myslí si Pellegrini.



Zároveň upozornil, že akýkoľvek ústavný návrh zákona v súčasnej politickej situácii nemá šancu prejsť bez podpory OĽANO alebo Sme rodina. "Kým SaS nepresvedčí jednu z týchto dvoch strán, bude zbytočne robiť tlačové konferencie o ústavných zákonoch. Odporúčam preto končiacej vládnej koalícii, aby namiesto nepretržitých sporov a vzájomného obviňovania sa začala bezodkladne rokovať s opozíciu o termíne predčasných volieb," dodal s tým, že to považuje za jediné riešenie, ktoré by Slovensku pomohlo.



SaS v pondelok predkladá do Národnej rady (NR) SR ústavný zákon o dôchodkoch, ktorým chce zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému. Líder strany a minister hospodárstva Richard Sulík to vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii. Podotkol, že k týmto zmenám sa zaviazala aj vláda v programovom vyhlásení. Dúfa v dohodu naprieč celým spektrom v parlamente.