Pellegrini: Navrhujeme zvýšenie rodinných prídavkov a obedy zadarmo

Bratislava 31. mája (TASR) – Rodinné prídavky by sa mali zdvojnásobiť a obedy zadarmo pre deti by sa mali od septembra opätovne zaviesť. Taká je predstava poslancov okolo lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho (nezaradený). Dosiahnuť to chcú návrhmi zákonov, ktoré predložili na júnovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.



Pellegrini priblížil, že navrhujú, aby sa rodinné prídavky zdvojnásobili, a to z 25 na 50 eur. Toto opatrenie podľa jeho slov vláda schválila ešte koncom minulého volebného obdobia, ale v parlamente to už neprešlo. Poukázal na to, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) hovorí o 200 eurách na dieťa. "My prichádzame s reálnym návrhom, takým, ktorý vôbec nebude znamenať a nemusí znamenať zvyšovanie daní," poznamenal podpredseda strany a poslanec Erik Tomáš (nezaradený).



Druhý návrh spočíva v tom, aby sa od septembra opätovne zaviedli dotované obedy, ktoré by vo svojom pôvodnom znení mali práve od septembra mali prestať platiť. "Vláda prijala niečo, kde vznikla nejaká skupina detí, na ktoré sa nevzťahuje ani daňový bonus, ani hmotná núdza a eurové obedy," podotkol Pellegrini. Opatrenie, ktoré navrhujú, podľa nich funguje výborne v praxi aj v zahraničí. "Obce a mestá si tento spôsob dotácie veľmi obľúbili," dodal Tomáš s tým, že o 25 % detí viac sa dostalo k teplému obedu. Dotácia by mala predstavovať 1,30 eura. Na oba návrhy je podľa Pellegriniho v rozpočte dostatok prostriedkov.