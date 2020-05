Pellegrini: Riadiacim orgánom pre eurofondy nemuselo byť ministerstvo

Bratislava 17. mája (TASR) – Bolo by dobré, keby existoval jeden centrálny riadiaci orgán pre eurofondy, ale nemuselo by to byť ministerstvo. Ako uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v nedeľu v relácii RTVS O 5 minút 12, podľa neho je to krok späť. Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) tak podľa neho znížila svoju funkciu z vicepremiérky na "obyčajnú ministerku". Ako reagovala Remišová, nebude jej prekážať byť "obyčajnou ministerkou".



Ako vysvetlil Pellegrini, v čase, keď sa kreoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), bolo jeho úmyslom postaviť túto inštitúciu na úroveň vicepremiéra práve preto, že úrad sa zaoberá témou, ktorá ide cez rezorty. Transformácia ÚPVII na Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI) SR je podľa Pellegriniho obrovskou chybou.



„Úrad je na úrovni ostatných ústredných orgánov štátnej správy, tak ako je štatistický úrad,“ povedala Remišová. Zareagovala aj na žiadosť Pellegriniho, aby vysvetlila problematiku platov štátnych tajomníkov nového ministerstva. „Budú mať menší plat, ako majú v súčasnosti ako poslanci NR SR. Poslanci majú plat 4500 eur, ako štátni tajomníci budú mať nižší plat, ale chcú to robiť práve preto, že im záleží na regionálnom rozvoji,“ dodala vicepremiérka.



Pellegrini však žiada Remišovú, aby „nebalamutila národ“. „Ak sú dnes tí dvaja páni poslanci za 4,5 tisíca eur v parlamente a prídu k vám na novovytvorené miesto a budú brať 2900 eur plus šofér plus sekretárka, ich miesta v parlamente nezostanú prázdne,“ dodal Pellegrini s tým, že do parlamentu si sadnú ďalší dvaja poslanci za Za ľudí, ktorí budú brať tých 4500 eur mesačne.