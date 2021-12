Pellegrini: Rozpočet negarantuje žiadne zachovanie sociálnych istôt

Bratislava 14. decembra (TASR) – Rozpočet negarantuje žiadne zachovanie sociálnych istôt, ľudia na Slovensku budú chudobnieť. Uviedol to nezaradený poslanec a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Pokračoval, že strana návrh rozpočtu na rok 2022 nepodporí.



Pellegrini komentoval, že ide o rozpočet, ktorý pokračuje v zadlžovaní Slovenska a vo zvyšovaní chudoby. Konštatoval, že sa to dotkne širokej vrstvy obyvateľstva. "Rozpočet neprináša žiadnu konsolidáciu verejných financií, naopak, naďalej pokračuje v prudkom zvyšovaní zadlženia našej krajiny," povedal.



Dodal, že poslanec Richard Raši predložil pozmeňujúci návrh, ktorým by sa presunulo z rezervy štátneho rozpočtu na budúci rok 500 miliónov eur do kapitoly rezortu zdravotníctva. Malo by tak ísť aj o stabilizáciu zdravotníkov. Predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár povedal, že za tento pozmeňujúci návrh zahlasuje.



Pozmeňujúci návrh predložil aj poslanec Erik Tomáš, ktorý by presunul 300 miliónov eur z rezervy do kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. V rámci toho by sa mala ponúknuť každému seniorovi kompenzácia vo výške 200 eur za zvýšenie cien energií, plynu a potravín.