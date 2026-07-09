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Pellegrini sa s Erdoganom rozprával o obrane aj energetike
Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO.
Autor TASR
Ankara/Bratislava 9. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini diskutoval s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom na bilaterálnom stretnutí v Ankare o obrane, ekonomike aj energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Pellegrini to pre médiá povedal v lietadle počas cesty domov. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali od Erdogana ako dar revolvery.
Pellegrini sa podľa svojich slov Erdoganovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. „Prezident Erdogan a ich prepravný systém TurkStream okamžite reagovali navýšením svojich kapacít a vytvorili tak alternatívne prepravné trasy na prevoz plynu do SR,“ uviedol.
Pripomenul, že Turecko aj Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem. Turecko podľa neho prejavilo záujem byť viac zapojené do projektov európskeho obranného nástroja SAFE, ktorý štátom EÚ sprostredkováva pôžičku na nákup vojenskej techniky.
Pellegrini informoval Erdogana, že Slovensko sa po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach stane svetovým lídrom v produkcii jadrovej energie v rámci svojho energetického mixu. Podiel jadrovej energie sa blíži k 70 percentám. Požiadal ho, aby Turecko vytvorilo priestor pre slovenskú štátnu spoločnosť Javys, ktorá by sa mohla zúčastniť na súťaži o vybudovanie úložiska jadrového odpadu v Turecku.
„Slovensko so svojou expertízou celého jadrového cyklu môže zohrávať výraznú úlohu nielen doma, ale aj v zahraničí,“ povedal. Zároveň podotkol, že turecká strana prisľúbila, že urobí všetko preto, aby sa mohli slovenské spoločnosti do tendra zapojiť.
Pellegrini súčasne potvrdil slová britského premiéra Keira Starmera, že lídri krajín aliancie dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previezť na Slovensko. „Ten dar je prekvapivý, ale musím povedať, že veľmi originálny a ja ako človek, ktorý vlastní niekoľko strelných zbraní sa takému daru samozrejme teším,“ dodal s tým, že zbraň riadne prihlási.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
Pellegrini sa podľa svojich slov Erdoganovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. „Prezident Erdogan a ich prepravný systém TurkStream okamžite reagovali navýšením svojich kapacít a vytvorili tak alternatívne prepravné trasy na prevoz plynu do SR,“ uviedol.
Pripomenul, že Turecko aj Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem. Turecko podľa neho prejavilo záujem byť viac zapojené do projektov európskeho obranného nástroja SAFE, ktorý štátom EÚ sprostredkováva pôžičku na nákup vojenskej techniky.
Pellegrini informoval Erdogana, že Slovensko sa po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach stane svetovým lídrom v produkcii jadrovej energie v rámci svojho energetického mixu. Podiel jadrovej energie sa blíži k 70 percentám. Požiadal ho, aby Turecko vytvorilo priestor pre slovenskú štátnu spoločnosť Javys, ktorá by sa mohla zúčastniť na súťaži o vybudovanie úložiska jadrového odpadu v Turecku.
„Slovensko so svojou expertízou celého jadrového cyklu môže zohrávať výraznú úlohu nielen doma, ale aj v zahraničí,“ povedal. Zároveň podotkol, že turecká strana prisľúbila, že urobí všetko preto, aby sa mohli slovenské spoločnosti do tendra zapojiť.
Pellegrini súčasne potvrdil slová britského premiéra Keira Starmera, že lídri krajín aliancie dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previezť na Slovensko. „Ten dar je prekvapivý, ale musím povedať, že veľmi originálny a ja ako človek, ktorý vlastní niekoľko strelných zbraní sa takému daru samozrejme teším,“ dodal s tým, že zbraň riadne prihlási.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)