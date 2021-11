Pellegrini: Seniori by mali dostať jednorazový kompenzačný príspevok

Bratislava 8. novembra (TASR) - Na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR predložia nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, ktorí pôsobia v mimoparlamentnej strane Hlas-SD, návrh na vyplatenie jednorazového kompenzačného príspevku pre seniorov.



Príspevok pre seniorov by mal byť v sume od 300 do 100 eur, v závislosti od výšky dôchodku. Pellegrini uviedol, že chce dosiahnuť, aby tento príspevok bol vyplatený na jar, po vykurovacej sezóne. "Aby sme dôchodcom pomohli sanovať zvýšenie cien a zhoršenie ekonomickej situácie seniorov žijúcich na Slovensku," povedal Pellegrini.



Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) tento návrh víta, no podľa združenia nestačí. "Inflácia, tých 1,3 %, je absolútne smiešna suma. Keď si uvedomíte, že 334 eur je za 30 rokov odpracovanej ťažkej práce, tak senior dostane približne štyri eurá. Tým životná úroveň nestúpne. Snažíme sa komunikovať aj s vládnymi činiteľmi a snažíme sa dostať aj k premiérovi, a nejakým spôsobom tento valorizačný nezmysel skúsiť zvrátiť," vyhlásila Valéria Pokorná z JDS.