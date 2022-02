Pellegrini vyzval Matoviča, aby predstavil balík opatrení

Bratislava 3. februára (TASR) – Ak minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) do budúceho týždňa nepredstaví sumár a balík opatrení, ktorými vláda chce zabrániť zvyšovaniu cien, mimoparlamentná strana Hlas-SD bude iniciovať návrh na jeho odvolanie. Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Vyzývame Matoviča, aby do konca budúceho týždňa predstavil sumár a balík opatrení, ktorými vláda ide zabrániť extrémnemu zvyšovaniu cien. Ak tak nespraví, je čas, aby sme prišli s návrhom na jeho odvolanie z pozície ministra financií, a začnem iniciovať návrh na vyslovenie nedôvery Matovičovi," vyhlásil Pellegrini. Kľúč k zníženiu zdražovania má podľa neho v rukách vládna koalícia, konkrétne Matovič.



"Na dnešnej schôdzi, ktorá, žiaľ, nie je, sme si chceli vypočuť práve od neho, čo mieni v tejto oblasti robiť, akým spôsobom sa chce s týmito vecami vysporiadať," pokračoval Pellegrini.



Aby sa stabilizovali ceny potravín, strana navrhuje znížiť DPH z 10 % na 5 % na potraviny so zníženou sadzbou či prehodnotenie "koša" potravín so zníženou sadzbou. Okrem toho strana navrhuje zaviesť 0 % DPH na predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov z "dvora". Čo sa týka energií, Pellegrini navrhuje jednorazovú pomoc 150 eur na domácnosti s nižšími príjmami a úľavu na spotrebnej dani z minerálnych olejov vo výške 20 centov na liter nafty a 95-oktánového benzínu pre celé národné hospodárstvo. Dodal, že si myslí, že slovenský štátny rozpočet je schopný tieto opatrenia okamžite absorbovať a zafinancovať.