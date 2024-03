Pellegrini:Výzvami v oblasti AI sú vhodná regulácia a vzdelávanie ľudí

Bratislava 12. marca (TASR) - Rozvoj umelej inteligencie (AI) prináša so sebou veľké výzvy, zároveň sa jej však netreba báť. Je potrebné zamerať sa na jej vhodné využitie. Počas utorkovej konferencie Itapa AI & Robotics na to upozornil predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini, pod ktorého záštitou sa podujatie koná.



Pred Slovenskom podľa neho v tejto súvislosti stoja dve kľúčové výzvy. Ide o vytvorenie vhodnej a rozumnej miery regulácie, a tiež o prípravu bežných ľudí na to, ako nová technológia zmení spoločnosť.



"Na národnej úrovni musíme nájsť národnú mieru regulácie, ale len v tých oblastiach, kde umelá inteligencia predstavuje riziko. To musí byť stanovené a úmerne definované tak, aby nebolo za riziko považované aj niečo, čo nakoniec je na prospech spoločnosti alebo ekonomiky," priblížil Pellegrini, ktorý je zástancom rámcovej a nie príliš detailnej regulácie. Dobrým základom je podľa neho prvý návrh pravidiel, ktorý vznikol na úrovni Európskej únie.



"Druhá veľká, významná úloha pre nás je, aby sme nachystali slovenskú spoločnosť na tie veľké zmeny, ktoré sú pred nami," zdôraznil predseda parlamentu. Inšpirovať sa podľa neho môžeme napríklad iniciatívou singapurskej vlády, ktorá pripravuje vzdelávanie všetkých občanov starších ako 40 rokov v tejto téme.



Umelá inteligencia je podľa Pellegriniho už v súčasnosti na Slovensku využívaná v mnohých firmách. Vďaka tomu v nich dochádza k šetreniu nákladov a zvyšovaniu ziskovosti. "Sú oblasti, kde už reálne komunikujú so zákazníkmi častokrát roboti a na základe umelej inteligencie sú schopní viesť s vami rozhovor, častokrát to človek ani nerozozná a nepocíti," priblížil.



Ocenil, že sa postupne o túto tému začína zaujímať aj slovenské zdravotníctvo. Umelá inteligencia dokáže napríklad pomôcť s precíznejším a rýchlejším odhaľovaním chorôb. Pomáha tiež simulovať rôzne laboratórne testy a hľadať lieky na rôzne choroby.



Využitie umelej inteligencie vidí Pellegrini aj na úradoch a vo fungovaní samospráv. Príkladom môže byť kontrola daňových priznaní z nehnuteľností a porovnanie údajov v nich s tým, čo je zapísané v katastri. Takisto môže veľmi rýchlo vyhodnocovať rôzne žiadosti na úradníkov a okamžite navrhnúť vhodnú odpoveď na takúto žiadosť. "Tých oblastí je neúrekom a treba ich samozrejme každú jednu podporiť, aby sme ten prospech umelej inteligencie mali čo najskôr k dispozícii," doplnil Pellegrini.