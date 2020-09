P. Pellegrini: Vyzývam ministra M. Krajniaka obnoviť sociálny dialóg

Trenčín 28. septembra (TASR) – Je potrebné okamžite obnoviť tripartitné rokovania a sociálny dialóg tak, ako kážu naše zákony a ústava. Po proteste Konfederácie odborových zväzov (KOZ) v Trenčíne na to v pondelok vyzval ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



„Je potrebné pozvať KOZ opäť za rokovací stôl a zároveň ho vyzývam, aby stiahol z rokovania Národnej rady SR zákon, ktorý má absolútne deformovať práva pracujúcich, ktorý má zlikvidovať automat na minimálnu mzdu na zmeniť spôsob príplatkov za prácu v noci a počas sviatkov. Jednoducho zákon, ktorý výrazne zníži odmeňovanie pracovníkov oproti súčasnému stavu,“ skonštatoval Pellegrini.



Na margo svojej účasti na proteste odborárov zdôraznil, že strana Hlas-SD bude vždy na strane pracujúcich ľudí a keď vidí, aké krivdy na nich pácha minister Krajniak, bolo povinnosťou prísť odborárov morálne podporiť.



„Samozrejme tak, aby z toho bol apolitický míting, lebo je to stretnutie tých, ktorým sa idú odoberať ich práva, ide sa siahať na ich istoty. Jednoducho to je niečo, s čím sa ako Hlas-SD nemôžeme stotožniť,“ uzavrel expremiér.