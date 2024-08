Penalizovaným živnostníkov chcú zvýšiť daňovo-odvodové príjmy

Bratislava 7. augusta (TASR) - Májová analýza Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý spadá pod Ministerstvo financií SR, poukázala na vysoké množstvo fiktívnych živnostníkov na Slovensku s cieľom znížiť ich počet a napraviť tak pracovný trh. Týmto krokom by chcel štát zvýšiť svoje daňovo-odvodové príjmy, pričom zabúda na slobodnú vôľu jednotlivca zvoliť si preňho vhodný pracovno-právny pomer. V stredu to uviedol Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), podľa ktorého analýza obsahuje viaceré nedostatky.



"Bohužiaľ, predložená analýza nás v diskusii o daňovo-odvodovom zaťažení živnostníkov nikam neposunula. Obsahuje množstvo domnienok, nepodložených predpokladov a nezodpovedaných otázok. Jej najväčším nedostatkom však je, že od začiatku sa na živnostníkov pozerá ako na problém. Nesnaží sa identifikovať a popísať prínosy, ktoré z dobrovoľnej spolupráce trhových subjektov na základe živnostenského zákona vyplývajú," uviedol v najnovšej publikácii INESS analytik Martin Vlachynský.



ÚHP vo svoje analýze vyčíslil, že počet fiktívnych živnostníkov je približne 100.000, pričom odborník poukázal na to, že inšpekcia práce v minulom roku odhalila len 16 osôb, u ktorých identifikovala porušenie zákona v zmysle vykonávania závislej činnosti mimo zamestnaneckého pomeru. Počet fiktívnych živnostníkov na SR mal mať v posledných rokoch dokonca klesajúcu tendenciu. Celkový počet živnostníkov na Slovensku je podľa odborníkov inštitútu približne 376.000, z čoho by malo v súčasnosti 201.000 platiť sociálne odvody.



INESS vidí problém aj pri definovaní fiktívnych živnostníkov zo strany štátu, ktorý by mal prihliadať iba na ich vonkajšie definičné znaky, pričom zabúda na vnútornú slobodnú voľbu jednotlivcov pre tento typ podnikania. Publikácia tiež hovorí o živnostníkoch, ktorí by mali byť v tomto pracovno-právnom pomere nedobrovoľne. Inštitút upozornil, že na slovenskom trhu práce majú občania možnosť a dostatok príležitostí rozhodnúť sa pre vhodný pracovný pomer.



Analýza ÚHP predpokladá zvýšenie štátneho príjmu vo výške 177 až 251 miliónov eur na daniach a odvodoch. INESS však kritizuje predpoklady útvaru pri výpočte tejto sumy. "Vyššie daňovo-odvodové príjmy sa v rozpočte rozplynú ako para nad hrncom, poškodenie živnostníkov, a tým celej ekonomiky ostane trvalé. Rozpočtová situácia je zlá, no história nás naučila, že zvyšovanie daní nevedie k jej zlepšeniu. Naopak, len pomáha prikladať pod kotol neefektívnych výdavkov," uzavrel Vlachynský.