Peňažná zásoba v eurozóne zaznamenala v decembri rast

Frankfurt nad Mohanom 28. januára (TASR) - Po piatich mesiacoch poklesu sa peňažná zásoba v eurozóne vrátila v závere minulého roka k rastu, aj keď jeho tempo bolo minimálne. Uviedla to koncom tohto týždňa Európska centrálna banka (ECB). Zároveň informovala, že rast úverov v súkromnom sektore sa zrýchlil, k čomu prispel najmä vývoj v oblasti firemných pôžičiek. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



ECB oznámila, že menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, vzrástol v decembri oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o 0,1 %. V novembri zaznamenal pokles o 0,9 %. Je to prvý rast M3 od júna minulého roka, pričom sa očakávalo pokračovanie poklesu, a to o 0,7 %.



ECB okrem toho zverejnila, že úvery súkromnému sektoru vzrástli o 0,5 % a mierne tak zrýchlili tempo rastu. V novembri zaznamenali rast o 0,4 %.



Čo sa týka úverov domácnostiam, tie vzrástli v medziročnom porovnaní o 0,3 %, zatiaľ čo v novembri sa zvýšili o 0,5 %. Naopak úvery nefinančným spoločnostiam vzrástli o 0,4 %, zatiaľ čo v novembri v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vykázali nulový rast. Na porovnanie, v októbri sa objem firemných úverov o 0,3 % znížil, čo predstavovalo prvý pokles od leta 2015.