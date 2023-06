Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnuté osoby sa môžu zvýšiť

Bratislava 15. júna (TASR) - Hodnota majetku, ktorú môže zdravotne ťažko postihnutá osoba vlastniť popri poberaní peňažných príspevkov, sa môže zvýšiť. Rovnako by mohli vzrásť sumy peňažných príspevkov pri kúpe osobného motorového vozidla a sumy peňažného príspevku na úpravu bytu a rodinného domu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia skupiny poslancov hnutia OĽANO, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do 2. čítania.



Maximálna možná hodnota majetku, ktorý môže vlastniť osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) žiadajúca peňažný príspevok na kompenzáciu tohto postihnutia, by sa podľa návrhu mohla zvýšiť zo súčasných 39.833 eur na 50.000 eur.



Najvyšší možný peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla pre ŤZP je v súčasnosti 6638,79 eura. Poslanci ho navrhujú zvýšiť na 13.277,58 eura. Pri vozidlách s automatickou prevodovkou by sa maximum mohlo navýšiť z 8298,48 eura na 16.596,96 eura.



"Zdvojnásobením sumy umožníme ŤZP osobám pokryť približne polovicu nákladov na kúpu osobného motorového vozidla, čo z hľadiska pomoci tejto skupine obyvateľstva dáva väčší zmysel ako terajšia symbolická pomoc," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Výška peňažného príspevku na kúpu auta sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Cena osobného motorového vozidla sa v súčasnosti zohľadňuje najviac v sume 13.277,57 eura. Poslanci ju navrhujú zvýšiť na 26.555,14 eura.



Zvýšiť sa môže aj suma peňažného príspevku pre ŤZP na úpravu bytu a rodinného domu, a to tiež na dvojnásobok z doterajšej sumy 6638,79 eura. "Aktuálne ceny priemerne rozsiahlej úpravy napríklad panelákového bytu na bezbariérový sa pohybujú na úrovni približne 30.000 eur, čiže ani pri navrhovanom zdvojnásobení uvedenej sumy peňažného príspevku sa nedosiahne pokrytie aspoň 50 % nákladov na takúto úpravu," upozornili poslanci s tým, že zvýšenie sumy pomôže najmä pri menších úpravách bytu.



Účinnosť novely navrhujú od 1. augusta tohto roka.