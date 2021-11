KOZ: Peniaze na platoy zamestancov štátu by sa našli v rezerve vlády

Bratislava 25. novembra (TASR) - Peniaze na zvyšovanie platov zamestnancov štátu by sa našli v rezerve vlády. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR jej prezident Marián Magdoško.



"Apelujem týmto na poslancov Národnej rady (NR) SR, keďže sa bude prerokovávať v najbližších dňoch štátny rozpočet, aby presunuli peniaze z rezervy vlády na platy zamestnancov. Je tam rezerva vo výške 1,7 miliardy eur, z toho 700 miliónov eur je určených na COVID krízu," upozornil. Ostatná miliarda eur by sa podľa neho mala, vzhľadom na rast cien tovarov, služieb a energií, na platy zamestnancov. "Vláda však absolútne neráta so žiadnou kompenzáciou - toto sa týka podstatnej väčšiny zamestnancov verejnej správy," podčiarkol.



Reagoval aj na výzvy smerom ku KOZ, aby vyhlásila generálny štrajk. "Porovnávať generálny štrajk v roku 1989 a dnes je absolútne nenáležité," upozornil.



V tejto súvislosti dodal, že ak by sa nepodpísali kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, tak hrozí, že "všetky bonusy, ktoré si možno zamestnanci už ani neuvedomujú, všetky padnú". "Máme budúci utorok (30. 11.) snem, formou online, ale určite budeme na ňom diskutovať, čo a ako urobíme, nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj ďalších agendách. Ak nájdeme podporu v členskej základni na generálny štrajk, tak bude generálny štrajk," pripustil Magdoško.



Odborári majú podľa neho výhrady napríklad aj k tzv. daňovej revolúcii, ktorú predstavil v uplynulých dňoch minister financií Igor Matovič (OĽANO). "Prvá obrovská výhrada je, že nebol žiadny dialóg, nebolo žiadne rokovanie so sociálnymi partnermi," upozornil. Mzdy po reforme podľa jeho slov stúpnu zamestnancom, ktorí zarábajú viac ako 2000 eur mesačne, všetkým ostatným budú čisté mzdy klesať.



Nejasné v návrhu reformy podľa neho je rozdelenie 39-percentného odvodu na jednotlivé druhy poistení. "Všetko je zahalené rúškom tajomstva," poznamenal. Problémom môžu byť špeciálne druhy poistencov, najmä ozbrojených zložiek - vojakov, policajtov, hasičov, záchranárov, colníkov a ďalších, ktorí majú doteraz samostatné sociálne zabezpečenie a veľa rokov si platia vyššie odvody za zamestnanca, a vyššie odvody platí aj ich zamestnávateľ.



Magdoško kritizoval aj rozhodnutie NR SR pri zdaňovaní príspevku zamestnávateľa na stravovanie. "Po novele zákona sa zdaňuje každé stravovanie - aj obed v závodnej jedálni, aj gastrolístok, aj finančný príspevok, všetko nad hodnotu 2,81 eura. S týmto tiež absolútne nesúhlasíme," zdôraznil.



Pri vyhlásení lockdownu by podľa jeho slov mala vláda rešpektovať odborné konzílium bez akýchkoľvek výnimiek. "Ako môže byť, že iné informácie má odborné konzílium a iné minister školstva? Odborné konzílium hovorí, že epidemická situácia v školách je zlá. Minister školstva však hovorí, že v školách je veľmi nízky výskyt COVID-u. Ako je toto možné?" spýtal sa Magdoško.